Gallardo y Crespo se saludaron con cariño... pero después se pudrió todo

Marcelo Gallardo y Hernán Crespo son íconos genuinos del riñón de River. Ambos salieron de esa inagotable cantera casi al mismo tiempo y son parte de una generación “dorada” en el club de Núñez.

Antes de consagrarse, ambos levantaron la Libertadores como jugadores en 1996. Ayer se encontraron después de mucho tiempo, uno en River, el otro en Banfield.

Y se saludaron con cariño. Pero durante el partido se pudrió todo. El encuentro fue interrumpido algunos minutos por un corte de luz. Gallardo “saltó” y dio a entender que la gente de Banfield lo había hecho a propósito, a lo que Crespo respondió: “Son historias de él, a veces nos pasamos de rosca”.

Cuando el reloj marcaba los 27 minutos del primer tiempo, el estadio "Florencio Sola" quedó a oscuras, pero el público no dejó que éso le robara tiempo al espectáculo: tanto la parcialidad local, como la visitante, sacaron sus celulares para darle una pizca pintoresca a la noche banfileña.

En ese momento, el "Muñeco" increpó al ex goleador y se quejó de que el corte de luz, a su entender, había sido intencional: "Es el tiempo que necesitaban algunos para ir al baño", ironizó el técnico del equipo de Núñez.

"Me sorprendió Gallardo. Historias de él. No podía creer lo que me estaba diciendo. Nos pasamos de rosca a veces", manifestó el ex delantero de la Selección argentina, al tiempo que el club del Conurbano explicó en las redes sociales que "el grupo electrógeno con el que funcionan las luces tuvo un desperfecto".

Antes del comienzo todo había sido buena onda entre los entrenadores, quienes se saludaron de manera muy afectuosa e intercambiaron algunas palabras.

Hace dos semanas, en la salida de River al estadio "José Amalfitani" para visitar a Vélez, Gallardo también había tenido un intercambio en pleno campo de juego con otro excompañero como Gabriel Heinze.