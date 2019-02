El Tribuno BB perdió en Tucumán contra el puntero Nicolás Avellaneda

El Tribuno Básquet no tuvo la misma suerte que Salta Basket. También enfrentó al puntero, en este caso de la división Noa del Torneo Federal de Básquet (TFB), Nicolás Avellaneda de Tucumán, y cayó por 88 a 83.

De todas maneras, fue bueno el trabajo que realizó el equipo dirigido por Ricardo De Cecco, que logró imponerse en dos de los cuatro tiempos del encuentro, con José Bione como su máximo goleador, con 17 puntos en casi 35 minutos de juego.

Nicolás Avellaneda se llevó el primer chico por una corta distancia de 18 a 14, pero el conjunto salteño se quedó con el segundo parcial y se puso arriba por 40 a 34. Hasta allí todo venía bien para el verdolaga. Pero no pudo sostener el ritmo en el tercer período, que terminó perdiendo por una abultada diferencia de 13 puntos.

En el último tramo del partido El Tribuno arrancó estando abajo por 55-62 y buscó por todos los medios acortar la distancia. De hecho, pudo imponerse en el parcial (28-26), pero no así en el conteo final que terminó 88 a 83 a favor de los tucumanos.

La figura del partido fue Nataniel Rodríguez, del conjunto local, que marcó una máxima de 19 puntos en 40 minutos de partido. Su compañero Pablo Pérez también marcó 19 tantos en 29 minutos.

Con este resultado, Nicolás Avellaneda se afirma en la cima de la división Noa con 29 puntos (13 partidos ganados y 3 perdidos), mientras que la formación salteña llegó al segundo puesto con 27 unidades (11/5), los mismos que Talleres de Tafí Viejo, pero con un partido más.

El próximo compromiso para el verdolaga de la zona sur de Salta capital será el sábado 23 del corriente mes, cuando reciba en el Vitale a los catamarqueños de Hindú Club, a partir de las 22.



N. AVELLANEDA 88 TRIBUNO 83

N. Rodríguez 19 M. Saravia 7

S. Espíndola 7 J. Bione 17

L. Décima 15 E. Freeman 12

P. Pérez 19 E. Kiorcheff 10

F. Bonja 18 F. Arias 11

L. Luna - J. González 11

J. Loru - A. Quigley 2

J. Rodríguez 8 N. Farah 11

M. Yane 2 -

E: G. Aliende E: R. De Cecco

Estadio: N. Avellaneda (Tucumán) - Árbitros: C. Moya y R. López.

Parciales: 1C 18-14, 2C 16-26, 3C 28-15 y 4C 26-28.