Boudou vuelve a prisión por la causa Ciccone: ya se presentó en Comodoro Py

El ex vicepresidente Amado Boudou se presentó esta tarde en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que la Cámara de Casación ordenara su detención en el marco de la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. Se espera que el ex vice quede detenido, tras la revocación de su excarcelación.

El tribunal revocó la excarcelación de Boudou tras un pedido en ese sentido de los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA).

Boudou está condenado a 5 años y 10 meses de prisión en esa causa.