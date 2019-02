Una mujer venezolana vende rifas para traer a su hija a vivir a Salta

Debe juntar US$ 2.000 para los pasajes para reencontrarse con la pequeña de 7 años, a la que no ve hace un año.

Una mujer venezolana comenzó a vender rifas con el objetivo de reunir dos mil dólares para traer a su hija a Salta y poder abrazarla luego de más de un año de estar separadas a la fuerza.

"Ella es sabia, es una viejita de 7 años. Ya se me enfermó varias veces con problemas respiratorios. Todas enfermedades emocionales. Le tocó madurar a temprana edad". Así, entre lágrimas y orgullosa definió Maiby Álvarez a su hija Luisana. La niña se quedó viviendo con su tía, luego de que su mamá decidiera "dejarlo todo". La difícil decisión no tuvo mucha reflexión. "Si lo hubiese pensado no lo hubiera hecho, simplemente se me presentó la oportunidad y dije me voy", cuenta la mujer, angustiada. Cuando se tocan ciertos límites, las decisiones son tan rápidas como el instinto de protección. "Cuando ya no pude sustentar a mi hija supe que tenía que irme", aseguró.

"Hasta el 2015 vivíamos muy bien. No tenía lujos, pero no pasaba necesidades. A mucha gente le había tocado la crisis, pero nosotros vivíamos dentro de todo bien. Luego se vino todo abajo, se comía lo que se podía", recordó.

Luego de trabajar 14 años de administradora en un hospital, la mujer renunció y se vino con "lo que tenía, ni arreglé mis papeles como profesional", y dispuesta a trabajar "en lo que consiguiera". Le comunicó la decisión a su hija que le pidió no quedarse en su casa, "por los recuerdos", y eligió vivir con su tía para estar acompañada de sus primos.

Luego de viajar casi dos semanas por tierra, llegó a Salta. Aquí la esperaban su cuñado y su hermana que viven en la ciudad hace dos años.

Maiby es administradora en Gestión Municipal, lo que le permite desarrollarse en administración de empresas y en el sector público, pero como uno de los grandes principios del desarraigo es la reinvención, en el año que lleva en Salta pasó por diferentes trabajos.

Primero trabajó en una sandwichería, haciendo "cosas que no había hecho nunca", confiesa. En este trabajo duró 15 días, porque "no era bueno el trato". Luego consiguió trabajo de vendedora en un local de productos regionales, donde si bien la paga "no era muy buena", le sirvió para "tener contacto con mucha gente". Finalmente Maiby llegó a una farmacia, haciendo uso de su título de auxiliar de farmacia.

Más allá de los "vaivenes", la mujer cree que "Dios pone gente buena en el camino", y asegura haberla encontrado en su nuevo trabajo.

Alejada hace 17 años de todo lo que tenía que ver con una farmacia, su jefa le dio "seis horas más de las que tenía, aunque estaba en pleno aprendizaje", contó agradecida. "Me dijo: bueno, aprendamos, y me dio una farmacia para que atendiera. Ella está muy pendiente y me ayuda y orienta, pero me dio esa confianza, es una excelente persona", resaltó.

Sus jefes la animaron a realizar la rifa, y le propusieron sortear una moto "les dije que no tenía dinero, pero me dijeron que lo podíamos solventar con lo que fuéramos reuniendo de las rifas y que ellos podían conseguirla económica", dijo.

La mujer intentó reunir el dinero, pero con "la devaluación se me hizo cada vez más difícil". Esto, sumado a que le envía dinero a su madre y su hija. La rifa tiene un valor de 50 pesos, los interesados pueden contactarla al 387 154445793.