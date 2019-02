Video.Federica Pais: "Si mi hijo es culpable de algo por supuesto que se hará cargo"

Federica Pais está viviendo un momento difícil por la detención de su hijo, Dante Casermeiro. El joven de 19 años fue arrestado por robo calificado junto con Octavio Laje, el hijo de un diplomático, en Olivos. En su poder, tenían celulares, un martillo para romper cristales, un blister de pastillas y dos réplicas de armas de fuego, una de ellas de aire comprimido.

"Dante tenía un arma de balines que usaba cuando iba al campo con este chico (Octavio) con el cual tenía prohibido verse. Si Dante es culpable de algo por supuesto va a hacerse cargo y yo soy la primera que va a estar ahí", dijo la conductora en una entrevista con Reynaldo Sietecase en el programa En la inmensa minoría de Radio Con Vos.

Además explicó por qué su hijo, acusado de ser motochorro, llevaba un arma de aire comprimido: "Hace cuatro días, decidió llevar esa arma en la mochila, yo lo había retado y le había dicho que no. Le pedí que se lleve esa porquería de mi casa. Habían tenido una discusión de tránsito con una persona que le pegó a él y a tres amigos. Él dijo: 'Con esto los asusto'. Hay cierto razonamiento adolescente que solo el que tiene hijos de esa edad puede entender de lo que estoy hablando".

Luego, la conductora aseguró que algunos medios dieron información del caso que no era cierta, se mostró sorprendida por la manera en que trataron la noticia y se quejó por la divulgación de la foto Dante. "Pido por favor que se tome cautela a la hora de informar. Pido prudencia, a veces se puede hacer mucho daño. No puedo salir de mi casa. Estoy recibiendo una catarata de odio que tampoco termino de entender".



"Los testimonios que se encuentran dentro de la causa no son los que se están diciendo. En el medio, hay una persona con problemas psiquiátricos que ha ido cambiando las cosas que va diciendo. Es muy confuso, pero no quiero entorpecer la causa", agregó.

También, la hermana de Ernestina Pais manifestó que Dante no tiene antecedentes penales, que no tenía necesidad de robar por su situación económica y que cuando lo detuvieron no llevaba ningún objeto robado. Pero, aclaró que el joven tiene algunos conflictos, como cualquier otro adolescente.

Esta no fue la única entrevista que dio este martes. También habló en radio AM 750, donde ella trabaja como conductora del programa Te quiero: "Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos. Y todos sabemos que a veces se mandan macanas. Y todos sabemos que nos da vergüenza y pedimos perdón 'en nombre de'. Yo dije: Es lo que voy a hacer porque es lo que corresponde. Porque yo soy una mujer de bien y porque yo a mis hijos los eduqué con valores".

Fuente: Infobae