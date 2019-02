Dos equipos van por todo en Wine & Golf en Cafayate

El torneo Sunal Invitational, de La Estancia de Cafayate Wine & Golf, tendrá entre hoy y mañana un particular choque de dos equipos compuestos por los mejores golfistas del Tour Profesional Argentino.

Uno representará a La Estancia de Cafayate y otro a los Bad Brothers (la bodega que hace Sunal) y se disputará bajo la modalidad de four ball entre los dos combinados.

En cada hoyo saldrán, igual que siempre, cuatro jugadores, aunque en esta oportunidad será una pareja contra otra.

Se juega un match de uno contra otro y el equipo vencedor de las siete salidas ganará el día, mientras que mañana se repetirá la modalidad y habrá un equipo campeón.

“En cada una de las líneas se juega por dos puntos, mientras que al final del día se cuentan los puntos que sacó cada equipo y el conjunto que gane sacará dos puntos grandes. En caso de empatar habrá un punto grande para cada uno, mientras que el perdedor no se lleva puntos”, explicó Jorge Barrantes, quien se encuentra en la organización del torneo.

La competencia continuará mañana, siempre con los mejores golfistas del país que llegan invitados a conocer la cancha, como así también Cafayate.

Los equipos están conformados por: Galland, González, Terán, Gómez, Patrón Costas, Monroy, Goetling, Córdoba, Zanotti, Carranza, Lestar y Miranda en el conjunto de los Bad Brothers, mientras que Holloway, Vanscik, Griet, Monasterio, Isasmendi, Sosa, Cossio, Ojeda, Macchi, Guzmán, Barrantes y Soria por el lado de La Estancia de Cafayate.

El primer duelo será entre Galland y González ante Holloway y Vanscik a partir de las 9 y desde ese horario habrá salidas simultáneas.

Cabe recordar que La Estancia de Cafayate Wine & Golf se encuentra sobre la ruta nacional 40, en el kilómetro 4340.