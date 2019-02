Marcelo D’Alessio, quien se presentaba como abogado, no tiene título universitario

A medida que pasan los días, Marcelo D’Alessio suma complicaciones. Según publicó Infobae, el hombre que se presentaba como abogado no tiene ningún título universitario. No sólo no es abogado sino que tampoco se recibió de ninguna otra cosa. Estudió la carrera de Contador público en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y aprobó solamente 22 materias y recibió 13 insuficientes. Cursó la primera asignatura en 1988 y la última en 1997.

Su relación más cercana con el Derecho radica en que en la carrera de Contador Público rindió Derecho Público Constitucional y Administrativo: la aprobó con 4.

Entre los 13 bochazos que tuvo figura cuatro veces Algebra (siempre se sacó un 2) y tres unos: en Contabilidad Intermedia, Economía Internacional y Matemática para economistas. En cambio, se destaca un solo 10, en Sociología del Ciclo Básico Común (CBC).

D’Alessio fue detenido acusado de extorsionar al empresario Pedro Etchebest alegando una supuesta cercanía con el fiscal Carlos Stornelli. Según admitió en una entrevista radial, le pidió USD 300 mil dólares al productor agropecuario para evitar que su nombre apareciera en la causa de los cuadernos.

Stornelli lo desconoce

El fiscal Stornelli negó categóricamente un vínculo con D’Alessio, lo denunció por extorsión y aseguró que hay una operación política que busca desprestigiarlo. Paralelamente se comprobó que Etchebest no figura en la investigación iniciada con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, por lo tanto no tendría sentido pedirle una coima a una persona que no tiene ningún nexo con la causa.

En las últimas horas se sumó otra incongruencia en la hoja de antecedentes de este sospechoso personaje. Si bien D’Alessio se presentaba públicamente como abogado y economista recibido en la Universidad de Buenos Aires, Infobae pudo confirmar que no obtuvo ningún título de grado ni en esa ni en ninguna otra Universidad de la Argentina.

Fuentes académicas revelaron que D’Alessio nunca cursó Derecho en la UBA. Sí figura en cambio una inscripción en Ciencias Económicas, pero no avanzó mucho: aprobó solo esas 22 materias a lo largo de nueve años.

