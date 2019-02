Central Norte se sacó de encima a un duro rival

Gracias a sus individualidades, Central Norte sacó adelante un complicado partido y se quedó con la victoria frente a Mitre por 3 a 1, por la segunda fecha de la zona 3 del Regional Federal Amateur.

El pleito arrancó parejo, el cuervo intentó imponer su juego pero se topó con una sólida labor defensiva del ciclón.

Al equipo de Ezequiel Medrán le costó crear acciones de peligro, atacó por la bandas y por momentos abusó de centros y pelotazos cruzados.

Lo mejor del cuervo pasó por Lucas Quiroz, quien cuando tuvo la pelota le otorgó mayor claridad al ataque, abasteció a los delantero y volantes. En contrapartida, un déficit que padeció nuevamente Central Norte estuvo en el medio campo, en donde por momentos el desorden de Matías Iglesias complicó el funcionamiento.

Mitre no se achicó e inquietó con Gustavo Barrionuevo, quien luchó prácticamente solo con la defensa azabache. Aún así, el Mudo se las ingenió para sacar algún remate que se fue desviado o terminó en las manos del arquero visitante.

Central Norte, con mayor peso individual y un mínima diferencia logró abrir el marcador. A los 32’, una buena sociedad entre Quiroz y Diego Núñez, le permitió al delantero cuervo marcar el 1 a 0 transitorio.

En el complemento llegaron las acciones más vibrantes, a poco del inicio (5’), Fabricio Reyes peinó la pelota y habilitó a Federico Rodríguez, que ingresó por el segundo palo y definió con total libertad.

Todo parecía indicar que Central Norte estaba muy cerca de liquidar el partido, pero no fue así. Los dirigidos por Gustavo Módica crecieron en su juego y así llegó la primera oportunidad de descontar: a los 8’, el defensor Nicolás Aguirre le cometió una infracción a Gabriel Corimayo y el árbitro Federico Benítes, de muy buena labor, sancionó la pena máxima.

El Mudo Barrionuevo se adueñó de la pelota, pero falló en la definición, sacó un remate muy anunciado que terminó despejando por su excompañero Mauricio Pegini, una de las figura del partido.

El ciclón asimiló muy bien el golpe y no se dio por vencido. Minutos más tarde (a los 12’), Gabriel Corimayo sorprendió y con un magnifico remate de larga distancia venció al “uno” cuervo.

Mitre cambió totalmente la cara que mostró en la primera mitad, fue superar a la visita y pudo haber igualado pero la sólida labor de Pegini se lo impidió.

Sobre el final, a los 39’, Federico Rojas, que había ingresado minutos antes en Central, se asoció con Reyes y terminó marcando el 3 a 1. Central Norte ganó su segundo partido y ahora es único líder de la zona.

El resultado:



MITRE 1 C. NORTE 3

A. Rastelli M. Pegini

P. Ferranti L. Beterette

L. Velázquez F. Rodríguez

L. Corimayo N. Aguirre

F. Aguilar E. Buruchaga

G. Yapura M. Valsagna

M. Zolorza O. Young

P. Gutiérrez M. Iglesias

G. Barrionuevo L. Quiroz

F. Mendoza D. Núñez

M. Villa F. Reyes

DT: G. Módica DT: E. Medrán

Goles, PT: 32’ D. Núñez (C). ST: 5’ F. Rodríguez (CN), 12’ G. Yapura (M), 39’ F. Rojas (CN). Cambios, ST: 11’ J. López por Villa (M),17’ F. Apaza por Valsagna (CN), 25’ F. Rojas por Quiroz (CN), 30’ A. Lozano por Núñez (CN), 34’ L. Ramírez por Aguilar (M), 42’ Espinoza por Gutiérrez (M). Incidencias, ST: 9’ Pegini (CN) le contuvo un penal a Barrionuevo (M).

Jornada: 2° fecha

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benítes