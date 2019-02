Fue un gran éxito el primer encuentro de Harry Potter

Nagini salió al paso de dos incautas alumnas de Gryffindor y les explicó que la clase “Criaturas mágicas I” (asignatura III) llevaba unos minutos empezada. En la lista apuntó la demora de las adolescentes porque todo aquel que entra en “Always” lo hace a sabiendas de que “las acciones personales y grupales de los magos y brujas que asisten al evento suman o restan puntos” a su escudo. El asunto en el Mundo Mágico es serio, porque al final del evento se declarará una ganadora de la Copa de las Casas y se hará un sorteo on line con los números de registro entre los integrantes del grupo vencedor.

“Always. Encuentro del Mundo Mágico” se está realizando desde ayer y hasta hoy en el Centro Cultural América (Mitre 23), de 13 a 20.

El cartel viviente de los buscados por conflictos con la ley. Jan Touzeau

Micaela Salgado (29) es cosplayer y licenciada en Comunicaciones Sociales. Con un atavío de Nagini increíblemente detallado, sorprendía su elección de personaje, un Horrocrux de Voldemort. Nagini, quien fue una humana con una maldición sanguínea que terminaría convirtiéndola en una serpiente gigante con un veneno mortífero y que puede poseer cuerpos humanos, va revelándose en “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”. “Elegí el traje antes de ver su participación en la película, que me hubiera gustado fuera mayor, aunque espero que le den más escenas a medida que transcurra la saga”, comentó a El Tribuno. Añadió que le había llevado una semana de realización, porque la moldería del traje resultó algo complicada. Los novios Carla Lesme (20) y Gabriel Cárdenas (18) también le pidieron informes. Ambos estudian para ser maestro mayor de obras, pero la más aficionada al Mundo Mágico es ella. “Veo la saga de Harry Potter desde que soy niña y fui a ver algunas películas al cine. Nunca me pude comprar los libros, pero sí me los prestaron y los leí a todos. Sí tengo algunos objetos, aún no la túnica porque no cuento con la economía para hacerlo”, compartió Carla. Ella “aspira” a Slytherin y él a Gryffindor. Si bien en la propia historia hay relaciones de amistad y amorosas entre miembros de las cuatro casas, ellos diferencian que “los de Gryffindor tienen valentía y disposición, son los rebeldes, mientras que los de Slytherin son ambiciosos y astutos, ellos apoyan al Señor Tenebroso y piensan que la raza mágica tiene que perdurar y la muggle (humanos) morir”, clarificaron antes de entrar en “Varitología”. Belén Torres (23) es estudiante de Turismo y cosplayer. Ayer estaba ataviada de Myrtle Warren, la bruja nacida de muggles, que asistió al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y se clasificó en Casa Ravenclaw. Asesinada en 1943 por el basilisco de Salazar Slytherin, bajo las órdenes de Lord Voldemort, es un fantasma que habita en el baño de las chicas del segundo piso y al que le dicen “Myrtle, la Llorona”. “Myrtle Warren es un personaje muy cómico, pero muy triste a la vez. Sufrió bullying cuando estaba viva, así es que resulta muy interesante. La gente se asustó de mí al principio, pero luego me pidieron fotos. Con mi mamá vimos todas las películas y un poco que crecí con Harry Potter”, dijo acerca de su afición a la saga.

Bastaba mirar a los concurrentes para sopesar lo diversificado de los fans de J. K. Rowling. La estudiante de Abogacía Agostina Díaz (23) personificaba a Hermione Granger, la bruja hija de muggles una mente académica brillante y estudiante superdotada. “Tuve la ventaja de que a principios de año me pude ir a Disney y traje las varitas, el gato de ella, la túnica”, detalló. Sin embargo, hay productos que adquirió en Salta, como un giratiempo y el corbatero escudo de Griffindor. Agostina se puede calificar de coleccionista, porque posee muchos objetos hermosos. También Fernando Ruiz (22), imitador de Michael Jackson, llevaba productos originales del mago Harry Potter, su personaje favorito.

Una aspirante de la Casa Slytherin, en la clase de pócimas (química elemental).

Se asociaron las disciplinas para pensar el Mundo Mágico

El evento fue creado y organizado por Doris David, a quien el público ya conoce por Mercado Medieval, feria temática que lleva a cabo con su marido y socio Pablo Chireno desde hace cinco años. Por ello, no resultó sorprendente hallar el estand de “Los Cuervos, mensajería medieval”, que ya probaron las mieles de la fama en Salta y que esta ocasión oficiaron de agentes del Ministerio de Magia otorgando licencias de aparición, identificaciones y registros de varita.

“El Encantador, regalos del Mundo Mágico” era uno de los puestos más concurridos. Allí se podía encontrar láminas, sets de stickers, imanes, billeteras, estandartes, mapas y permisos de portador de varita registrada. Álvaro Astudillo (39), diseñador gráfico y escritor, es junto con Martín López (40), empleado de la administración pública, quien impartirá hoy una charla debate en la que compararán aspectos de los guiones y escenas de las películas con cómo sucedieron o fueron descriptos en los libros.

Además, él ayer tuvo a su cargo “Literatura”, la asignatura 8, en la que se refirió a la literatura fantástica en Argentina, luego hubo una instancia de producción escrita, primero individual y que luego se amalgamó en una producción colectiva.

“Harry Potter viene a ser la excusa para que el público lea no solo a J. K. Rowling, sino a muchos autores nacionales e internacionales”, sentenció Álvaro (ataviado de Jacob, de “Animales fantásticos”, que además presentará en el marco de “Always” el book tráiler de su libro “Quiquirimichi”.

Los estands ofrecían a la venta merchandising original y recreado.

A su lado Martín López, o Sirius Black, el padrino de Harry Potter y uno de los cuatro Merodeadores, que se unieron a la Orden del Fénix para luchar contra Lord Voldemort y sus mortífagos durante la Primera Guerra Mágica. “Lo elegí porque me gusta mucha el personaje y me parece que está muy bien escrito, tiene esa dualidad entre ser rebelde y aparentemente villano, aunque se revela que está del bando de los buenos”, señaló Martín, quien dice que la lectura de la saga de J. K Rowling lo llevó a fanatizarse.

La recreación de asignaturas a modo de Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es, sin dudas, uno de los aspectos más acertados de “Always”.

Profesionales pertenecientes a disciplinas como historia, psicología, arte, biología, química y literatura prestaron sus conocimientos profundos sobre el Mundo Mágico e imprimieron sus perspectivas para el dictado de materias que podría decirse que obraron de puente entre magos y muggles. Por ejemplo, “Enfrenta al boggart”, el taller vivencial de Franco Tornello. Un boggart en la saga es un ser de forma cambiante capaz de transformarse en la imagen de lo que más teme su espectador. Lo mejor para enfrentarse a él es tener a alguien al lado para confundirlo. Sin embargo, no podían faltar las artes mágicas, reflejadas en talleres como “Encantamientos”, de Noelia Martínez, que iba a entrenar a los asistentes en movimientos de la varita y pronunciación correcta de hechizos esenciales.