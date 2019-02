Gendarme baleó a su esposa, se atrincheró y finalmente se suicidó

Un efectivo de Gendarmería Nacional que prestaba servicios en Uspallata, Mendoza, baleó gravemente a su mujer, se atrincheró para finalmente quitarse la vida con su propia arma reglamentaria.

Se trata del gendarme Mario Juárez, de 27 años, quien se quitó la vida el lunes en una vivienda del barrio Capitán Lazo, de la localidad de Rawson, San Juan.

El hombre, oriundo de la localidad salteña de Embarcación, fue por su trabajo y conoció a Victoria Manrique, la sanjuanina con la que tuvo tres hijas, según informó Diario de Cuyo.

El uniformado conoció a su esposa en uno de los viajes que hizo a la vecina provincia por un curso de capacitación. Luego se enamoraron, tuvieron mellizas y después otra nena.

Según los relatos de la hermana de la víctima, los celos del hombre fueron los motivos para que la relación no funcionara.

En la tarde del lunes, Juárez viajó desde Uspallata a San Juan para ver a sus hijas y luego la mujer recibió dos balazos en el abdomen y posteriormente el gendarme se atrincheró a la llegada de la policía; cerca de las 22 se suicidó.

Tras balear a Victoria Manrique, su expareja y madre de sus tres hijas, y antes de matarse, Mario Juárez envió un mensaje a un amigo suyo.

"Chau amigo, te quiero", escribió, y jamás contestó los insistentes llamados de su amigo Juan quien le rogó "No hagás cagadas".

Celoso

Victoria Manrique de 29 años se encuentra internada con heridas graves tras recibir dos impactos de bala en su abdomen en San Juan su expareja, un gendarme que prestaba servicio en Uspallata y que luego se suicidó. Una amiga de ella contó cómo era la relación que terminó en tragedia.

Melisa Quiroga mantiene una relación de amistad con Victoria desde hace mucho tiempo y detalló a Diario de Cuyo el vínculo que unió a la pareja durante 7 años.

"Hacía un año que estaban separados. En diciembre, después de un año sin verla, él llegó a San Juan de vacaciones, empezó a ver a las niñas y tratar de arreglar su situación con Vicky, pero ella no quería saber nada porque era muy violento. Le tenía miedo, pero decidió darle una oportunidad".

"No fue lo que ella esperaba porque volvió más violento. Le ponía el arma todo el tiempo, la amenazaba constantemente y no lo denunciaba por miedo. El lunes ella quería venir a mi casa a tomar unos mates, pero me avisó que Mario no la dejaba".

"Hablamos a las 19.36 y después me enteré de todo por los medios", manifestó.

Además, Quiroga agregó que el agresor "tomaba muchísimo alcohol. Era un enfermo de celos mal, por cualquier cosa la celaba. Ella vivía un infierno a lado de él. La dejaba encerrada en su departamento, la golpeaba seguido, él le decía que si no la mataba era porque no tenía el arma", manifestó.

Además, Melisa cree que el hombre tenía planeado el ataque. "Estoy muy segura, eso de venirse de repente de Mendoza fue muy raro".

Extraño perfil

En el perfil de Facebook de Juárez, el hombre que intentó matar a la madre de sus tres hijas se, él se mostraba como una persona que amaba a su familia.

En modo presentación tenía la llamativa frase: "Los momentos más felices de la vida siempre serán a lado de la familia". El pasado 8 de febrero había cambiado su foto de perfil y había elegido una en la que posaba junto a Victoria y sus hijas. Diez días después intentó asesinarla delante de su hijas y luego se atrincheró y en el medio de la negociación con personal de Geras se quitó la vida.