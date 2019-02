Fue con victoria el regreso de Juan Martín Del Potro

Cuatro meses pasaron de la última vez que Juan Martín Del Potro había pisado una cancha de tenis. Anoche reapareció ante Yoshihito Nishioka y le ganó 6-3 y 7-5 en el ATP 250 de Delray Beach, en Estados Unidos, tras una hora y 51 minutos de juego. Mañana volverá a la cancha y su rival de turno será Reilly Opelka.

Al tandilense se le rompió la rótula derecha en Shanghai y estuvo inactivo 131 días y si bien no se lo notó al 100% físicamente, mostró un buen nivel. De hecho comenzó el partido con algunas fallas que fueron propias de su larga inactividad.

En el inicio de partido, Juan Martín levantó un 0-30 con su saque, luego de un revés paralelo y un ace. Sin embargo, el juego en este set resultó muy parejo. Tras un pequeño parate por lluvia, Delpo quebró y sacó 5-3. El argentino no dejó pasar su oportunidad y nuevamente con un ace, cerró 6-3.

El segundo set quebró en el 3-2, pero luego cometió un par de errores y le permitió la reacción a Nishioka, quien quebró y mantuvo su servicio para ponerse arriba 4-3. Gracias a su gran porcentaje de primeros servicios, Del Potro volvió a meterse en partido y mantuvo la paridad hasta el 5-5.

En el onceavo game, Juan Martín tampoco desaprovechó su chance y quebró para sacar 6-5. El último game lo arrancó con todo, ganó dos puntos a través de un gran revés paralelo y luego con un passing muy bueno. Pese a la doble falta, el argentino dejó sin reacción y eliminó al japonés por 7-5.

Ahora, Del Potro se topará en la segunda vuelta con Reilly Opelka, campeón el domingo en el ATP 250 de Nueva York y quien venció a Tennys Sandgren por 6-4 y 6-0. El choque será mañana a partir de las 22.

En la previa contó que el episodio anterior le provocó muchas dudas y creyó que era el fin de su carrera.

“Pensé en cosas horribles. Pensé que era el final de mi vida. No pasó por mi cabeza la retirada porque confié en los médicos, que me decían que volvería a jugar pronto, pero no podía más que pensar ‘¿por qué otra vez a mí?’”, dijo.

Cabe recordar que en la pasada edición, el mejor tenista argentino cayó en segunda ronda ante el norteamericano Francis Tiafoe y anteriormente se quedó con el trofeo máximo en Delray Beach en la edición 2011, luego de doblegar en la final al serbio Janko Tipsarevic.