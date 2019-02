Levantaron el corte del puente internacional con la promesa de ser recibidos en Buenos Aires 

Los integrantes de la Mesa Coodinadora de desocupados del departamento San Martín que cumplían hoy el cuarto día de corte en el puente internacional que une las localidades de Salvador Mazza y San José de Pocitos en la frontera con Bolivia levantaron la medida de fuerza luego de ser convocados a una reunión en Buenos Aires el próximo martes en dependencias del ministerio del interior de la Nación.

La medida de fuerza iniciada el lunes anterior había sido la más extensa que se haya realizado en los últimos años y si bien decidieron flexibilizar la de manera de no generar tantos perjuicios a los camioneros que llegan al puente internacional desde los centros industriales como Santa Fe o Buenos Aires, habían anticipado que hasta no tener una respuesta concreta por parte de autoridades nacionales, no levantarán la medida de fuerza que afecta a todo el comercio y al transporte de pasajeros internacional, entre los dos países.

La medida fue decidida por la mesa coordinadora de desocupados que integran representantes de las localidades de Tartagal, General Mosconi, Aguaray y Salvador Mazza quienes piden desde el año pasado que la Nación ejecute la obra presupuestada y adjudicada del Ramal C-15 del Ferrocarril Belgrano,

el GNEA- gasoducto del NEA- la pavimentación de la ruta provincial 86 que parte desde Tartagal hasta Formosa entre otros proyectos que fueron suspendidos por decisión de la nación.

En el petitorio elaborado solicitan también que se declare la emergencia alimentaria en el norte de la provincia, la entrega regular de bolsones alimentarios entre otras medidas paliativas para la difícil situación social que se vive en las localidades de frontera. Si bien se decía que el MInistro de gobierno de la provincia Marcelo López Arias llevaría adelante algún tipo de negociación con la nación, pasados cuatro días de interrupción del tránsito internacional, no se llegó a ningún arreglo por parte de los manifestantes y funcionarios nacionales.

A la espera de alguna respuesta

Mario Rearte, quien presiden la Coordinadora de desocupados de San Martín explicó que ‘lo que podemos informar es que están trabajando los organizamos nacionales a instancias del Ministerio del interior de la nación. Lo que pedimos son inversiones en obra pública, políticas petroleras que viabilicen la explotación de los pozos someros que existen en la zona y que es un viejo planteo que venimos haciendo los ex trabajadores de YPF,

y hemos pedido audiencias con diferentes ministerios porque necesitamos que la nación mire hacia el norte‘.

Rearte consideró que ‘lamentablemente para el gobierno central que se rige por cuestiones de política electoral, los cuatro puntos cardinales de la Argentina los marcan los grandes centros urbanos como Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero más allá de esa mirada el norte está viviendo una situación de extrema necesidad por eso necesitamos que los organismos nacionales nos escuchen, de todas maneras no perdemos las esperanzas‘.

Rearte explicó que ‘nadie puede tratarnos de violentos ni que no somos razonables más allá de esta medida de fuerza que sabemos fue drástica. Desde el primer día hemos flexibilizado el corte porque las familias que viajan en las líneas de colectivos necesitan seguir viaje porque en la frontera no tienen las mínimas condiciones sanitarias para permanecer tantas horas; los camioneros son trabajadores como nosotros de manera que la intención ha sido protestar pero sin que eso implique poner en riesgo la seguridad de quienes tienen necesidad de cruzar el puente internacional.

Tres chicos hospitalizados

Rearte explicó además que "a pesar de una protesta el diálogo siempre fue cordial con las autoridades de seguridad de la zona. Tuvimos un incidente con tres chicos aborígenes de la localidad de Coronel Cornejo que fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional de Bolivia y fueron golpeados, por lo que uno de ellos debió ser hospitalizado en General Mosconi pero ya fue dado de alta. Yo intervine para que los liberaran y por suerte las fuerzas del vecino país lo entendieron y los dejaron en libertad. Fuera de ese incidente no se presentó ningún otro", explicó el dirigente de General Mosconi.

Raúl Zigarán referente de Salvador Mazza luego del levantamiento de la medida precisó que ‘esto se logró por la intermediación de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y del diputado nacional por Salta Martín Grande con quien tuvimos un diálogo radial. Van a recibirnos en Buenos aires a 5 representantes en las oficinas de Belgrano Cargas y después en otros organismos; gracias a Dios mucha gente se sumó para que logremos estas audiencias‘ expresó el dirigente.