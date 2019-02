Núñez aporta goles y experiencia en un Central Norte obligado

A los 36 años, Diego “Nivi” Núñez, llegó a Central Norte para aportarle experiencia y goles al plantel que busca el ascenso.

Hasta el momento lleva convertido dos tantos en el torneo, uno frente a Atlético Mitre y otro frente a Olimpia Oriental.

Núñez sabe de la obligación del cuervo en este Torneo Regional Federal Amateur: conseguir el tan ansiado ascenso.

“Vestir esta camiseta significa que hay que ser protagonista. Estamos en la pelea, uno llegó con esa mochila de poner al club en la categoría que se merece, uno viene con ese sueño de poder conseguirlo. Esto recién comienza, falta mucho pero se puede ir por el buen camino”, sostuvo el delantero chaqueño. Luego recordó cómo se dio su llegada al azabache: “Recibí un llamado y no lo dudé, ya conocía Salta, en esta categoría ya tenía una oferta de un club chaqueño pero me gustó el desafío y acá están necesitados de un ascenso. Me vino muy bien el llamado”.

Si bien el cuervo ganó el último partido por 5 a 2 frente a Olimpia Orienta, el equipo no jugó bien y Núñez realizó una autocrítica.

“Es cierto que nos está faltando fluidez en el juego, es un déficit que estamos trabajando y frente a Olimpia Oriental sabíamos que era un partido de suma importancia. Se nos complicó por momentos pero pudimos sacarlo adelante”, analizó.

En la lucha diaria por estar entre los once titulares, Núñez remarca la “competencia sana” que hay entre los delanteros del plantel. “Hay una linda competencia, La Perla (Reyes) y Ronaldo (Martínez) son delanteros interesantes y al lado de ellos también puedo seguir aprendiendo. En la lucha diaria siempre trato de dar todo para estar dentro del equipo”.

La edad no es un impedimento para Núñez, quien destacó el trabajo físico que viene realizando junto al preparador físico, Víctor Cuéllar.

“Se está haciendo un buen trabajo, el profe Vicky (Cuéllar) es fundamental en nuestra preparación. Ya trabajé con él y también hay muchos chicos que conozco del pasó que tuve por Gimnasia, como Federico Rodríguez, Osvaldo Young y Fausto Apaza, eso hace más llevadero el trabajo día a día y se ve un lindo grupo, mentalizado en el mismo objetivo”.

Por último, el goleador chaqueño remarcó el acompañamiento de los hinchas desde el inicio del torneo. “Sin dudas es una gran hinchada, sabemos que la gente de Central siempre le genera un plus a cada jugador. Es lindo saber que va mucha gente a cada partido”.