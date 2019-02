Champions League: festejo desenfrenado de Simeone y un gesto de Ronaldo a los hinchas

Por más que no sea un clásico, Atlético de Madrid-Juventus lo pareció este miércoles, por la alta tensión que tuvo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en Madrid. Los hinchas colchoneros hostigaron a Cristiano Ronaldo, a quien durante nueve temporadas padecieron como estrella de Real Madrid. Y el portugués no se quedó atrás: disimuladamente, se encargó de comparar su currículum en la mejor competencia de clubes del mundo con el del club rival, extendiendo los cinco dedos y moviendo la mano derecha, como en forma de saludo.

El goleador ha ganado cinco veces la Champions, contra ninguna de la entidad colchonera.

Tengo 5 Champions", así le respondió Cristiano Ronaldo a los hinchas del Atleti que lo hostigaron en el Wanda Metroplitano y le cantaron "es un moroso...". pic.twitter.com/45vLCCAaCw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2019

Pero después tuvo su castigo el número 7. A los 38 minutos de la etapa final, un despeje a medias en el área de Juventus le dejó la pelota a Diego Godin, que remató al arco; el balón dio en Cristiano, que había salido a tapar el disparo, y terminó ingresando al arco, cuando parecía que la trayectoria original lo haría cruzar el área chica o ser conectado por otro jugador. Gol en contra, ninguno propio en favor y derrota no estuvieron seguramente en los planes del crack.

El gol que tono charrúa: Godín la empujó y sentenció el partido contra la Juve. Así fue el 2-0 del Atlético de Madrid de Simeone en el Wanda. pic.twitter.com/dNKjGYpDev — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2019

A Diego Simeone no le hace falta un clásico para aparecer intenso y pasional. El calibre del adversario, la anulación de un gol a Álvaro Morata y la instancia del torneo parecieron asociarse como contexto para que luego del tanto de José Giménez, el primero del 2-0 definitivo, el director técnico de Atlético de Madrid estallara en un festejo frenético, en el que pareció referirse con un gesto a la garra y el carácter de su equipo.

El Cholo haciéndole homenaje a Ángel Reyna. #respect pic.twitter.com/hKefmuQN6P — Don Champions Compean (@DonJustindio) February 20, 2019

Simeone no se guardó nada, ni siquiera en la atención a la prensa. Cuando se le preguntó por su ademán, no anduvo con rodeos: "Tenemos h... Tenemos mucho h...", explicó. Y cargó contra el no otorgamiento del gol de Morata por supuesta infracción contra Giorgio Chiellini. "¿Chiellini? Un 10 por la caída y la actuación", atacó el entrenador argentino.

