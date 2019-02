Alfaro: “Vamos a seguir peleando”

Gustavo Alfaro no se salió del libreto que suelen tener los técnicos y los jugadores en los momentos decisivos de un campeonato.

El DT de Boca opinó que pese a la derrota frente a Atlético Tucumán por 2 a 1, su equipo seguirá luchando por el título. “Esta derrota nos aleja, pero mientras nos den las matemáticas vamos a seguir peleando, porque somos Boca”, dijo Alfaro, “sabíamos que era un rival complejo y cometimos errores que normalmente no sabemos cometer, duele perder porque sabíamos la forma de atacar que tenía Atlético”, agregó.

Para el estratega, al xeneize le faltó precisión en el ataque. “Si hubiésemos tenido más precisión, hubiésemos ganado el partido. Nos faltó eso para hacer el segundo gol. Quizá también nos faltó un poco de presencia en el área y por eso ingresó Mauro (Zárate), después tuvimos una chance con Pavón que sacó Luchetti con los pies, y el equipo entró en la confusión. Me parecía que lo podíamos resolver bien, pero fallamos en las conexiones en los metros finales”, agregó.

Con respecto al bajo nivel de Cristian Pavón, Alfaro consideró que “siempre se puede recuperar a un jugador, si su jugada terminaba en gol, la situación era otra, todo depende de la confianza y la seguridad que debe tener para hacer las cosas simples”.

Alfaro perdió el invicto de cinco partido oficiales en el xeneize, todos por la Superliga. Había ganado tres y empató dos. Esta racha se hace aún más grande si se cuenta su último paso por Huracán, en donde había acumulado seis encuentros sin conocer la derrota.

Pero la mano cambió y los hinchas comienzan a mirar de reojo al DT que no logra que el equipo juegue bien y reprochan la rotación.