Gallardo mantiene el hermetismo en las posibles variantes

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no despejó las incógnitas respecto del esquema táctico ni la formación que presentará el domingo ante San Martín de Tucumán, en partido de la vigésima fecha de la Superliga.

Sí hay indicios, como la posible vuelta a la titularidad de Javier Pinola, Leonardo Ponzio y Lucas Pratto. Pero la lesión de Gonzalo Montiel (un esguince en la rodilla derecha), ya sin su reemplazante natural (el paraguayo Jorge Moreira, que se fue al fútbol de Estados Unidos), abre un interrogante sobre los once que elegirá el Muñeco‘para medirse con el equipo tucumano.

Gallardo no realizó el habitual trabajo táctico con pelota de los días jueves y habrá que esperar hasta mañana o el sábado, cuando el plantel quede concentrado, para conocer la formación que jugará ante el Santo tucumano el domingo a las 17.10 horas en el Monumental.

El choque tiene cierta relevancia para River: necesita sumar para meterse en la zona de clasificación a la próxima Libertadores. Tiene 30 puntos (zona de Sudamericana) y está a cinco del otro conjunto tucumano, Atlético, que por ahora se queda con el último pasaje al máximo torneo continental.

Los habituales titulares que no participaron del partido del domingo ante Banfield, que ahora volverán, y la lesión de Montiel obligarán al entrenador a modificar gran parte del equipo y podría también cambiar el sistema táctico para jugar con línea de tres defensores, tal como sucedió ante Rosario Central.

Ponzio regresaría en lugar de Bruno Zuculini, Pinola se sumaría a la defensa, Pratto volvería a jugar de arranque por Matías Suárez y el lateral derecho es la gran duda: puede jugar Camilo Mayada o Gallardo podría definir una línea de tres en el fondo con el ingreso de Nicolás de la Cruz de volante.

Así el equipo que podría jugar ante San Martín sería con: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Pinola; De la Cruz o Mayada, Ponzio, Ignacio Fernández y Milton Casco; Juan Fernando Quintero; Pratto y Rafel Borré.

En cuanto a los trabajos del plantel de esta mañana en el predio de Ezeiza, los jugadores se dividieron en dos grupos con tareas físicas técnicas con pelota en espacios reducidos y circuitos de velocidad y resistencia intermitente.

Las tareas diferenciadas fueron para Montiel, que se recupera del esguince, y para el volante Enzo Pérez, con una lesión muscular en el recto izquierdo de la que casi no quedan rastros: Gallardo lo esperará hasta último momento para analizar si lo incluye en la lista de concentrados.

Mientras tanto el juvenil volante Exequiel Palacios, otra de las bajas sensibles del plantel, sigue con reposo por la microfisura en el peroné.

El plantel volverá al trabajo mañana por la mañana en el predio de Ezeiza a puertas cerradas, al mediodía se realizará la conferencia de prensa del entrenador y el sábado a la tarde, luego del entrenamiento de pelota parada, quedará concentrados en el Monumental.