Klix: “Yo me haré cargo si es que Juventud desciende, pero hay que creer”

Claramente, no será un clásico más el que disputarán Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro el domingo en el Martearena: una hipotética victoria del albo dejaría al santo en “terapia intensiva” futbolística, mientras que un posible triunfo antoniano complicará seriamente a los de la Vicente López en esta pelea que solo tiene un común denominador para ambos: evitar perder la categoría y caer al estrato más bajo del Consejo Federal.

Al respecto, en diálogo con El Tribuno, el presidente del club salteño hoy más complicado con el descenso, Gustavo Klix, afirmó que asumirá él toda la responsabilidad en caso de caer en el ostracismo deportivo. Y se alineó además a las declaraciones vertidas en este medio por su par de Gimnasia, Marcelo Mentesana, quien aseguró no desear un descenso del “vecino”, por el bien del fútbol salteño.

“Sé que si se da lo que no deseamos, en los libros quedará, en la historia, que esta CD descendió con Juventud. Yo me hago cargo y responsable si eso pasa, soy la cabeza de esto y no voy a trasladar esa mochila a la comisión, al cuerpo técnico ni a los jugadores. Pondré el pecho como lo hice toda mi vida. Pero ahora toca apoyar y creer en los jugadores, en la dirigencia. Estamos todos haciendo lo humanamente posible para no descender”, manifestó Klix, para luego referirse al tormento que hoy se padece en la Lerma: “No es agradable para nadie, estamos viviendo días complicados, palpitamos en el ambiente el dolor y la desilusión del hincha y el socio. Pero no podemos lamentarnos, nos quedan las cinco finales más importantes de la historia y tenemos que poner todas las energías ahí. No me obligó nadie a asumir, sabía a qué venía. La situación no es solo deportiva, sino económica e institucional, muchos factores se alinearon negativamente para estar como estamos. Le estoy dedicando mi vida a esto”, se descargó.

En relación a los dichos de su colega Mentesana, consideró:

“Coincido totalmente. Un descenso para cualquiera de los dos sería un golpe terrible y muy difícil de asimilar. Pero como dirigentes tenemos que bajar esa línea para que vaya la gente a la cancha. Que los hinchas sepan que son 90 minutos y que la vida continúa. Querer el bien de nuestro equipo no es desearle el mal al rival, menos en este caso”.

En relación al apremiante momento de Juventud, el titular de la entidad antoniana enfatizó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes no tenemos otra cosa en la cabeza que salvarnos. Pero sea cuál sea el futuro, seguiremos redoblando esfuerzos porque muchas cosas aún hacen falta para poner a Juventud de pie. Sería un necio si digo que las cosas seguirán igual con un descenso. No lo serán, sería un golpe más de los miles que ya sufrimos, pero esto para mí es un desafío. Soy un convencido de que si nos salvamos ahora, con las ganas de esta comisión y el apoyo de los hinchas y socios apuntaremos a un ascenso a futuro. Pero hay que ser realistas, hoy la realidad es otra y tenemos que ganar cinco finales para quedarnos”.

Klix dijo ver a un plantel “totalmente consciente. La gente cree que el jugador no sufre ni siente. Yo sé cuánto sienten esto porque los veo trabajar todos los días. El grupo está golpeado, pero con muchas fuerzas y convencido. Son unos guerreros, chicos que la pasaron muy mal y saben salir adelante”, concluyó.

La promoción de los santos

La dirigencia de Juventud resolvió ayer en reunión lanzar una promoción para alentar al hincha a acompañar en este momento decisivo, en el clásico del domingo, a las 18, con Gimnasia en el Martearena.

La CD fijó los mismos valores en las entradas que en el partido con Crucero del Norte en el Martearena. Sin embargo, los socios que asistan a adquirir su entrada tendrán la posibilidad de comprar una segunda localidad a mitad de precio para un acompañante. Este beneficio será para el socio como para el que adquirió su abono para platea, preferencial y popular. Las entradas se venderán en el club en forma anticipada desde mañana por la mañana en el Honorato Pistoia en horario corrido. La venta el domingo será desde las 14 y luego se trasladará el expendio a las bocas del estadio Martearena.

La venta para los albos será en las boleterías del Gigante del Norte el domingo hasta las 14 en el club, y luego en el estadio único.

“En las difíciles el verdadero hincha de Juventud acompaña y esta no tiene que ser la excepción, el equipo necesita ser respaldado en este momento tan difícil”, se dirigió Klix a la masa de antonianos.