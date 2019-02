Central Norte ganó, pero sigue en deuda

A Central Norte parece que le cuesta el doble y ayer trabajó más de la cuenta para derrotar a Cachorros por 1 a 0 en el estadio Martearena.

La sorpresiva salida de Nicolás Aguirre, quien continuará su carrera en el Manta FC de Ecuador (pagarán la rescisión cerca de 45 mil pesos), obligó al técnico Ezequiel Medrán a mover las piezas en la defensa. Francisco Ortega pasó a la saga central y reapareció Eduardo Buruchaga como lateral por izquierda.

Si bien Central Norte tomó la iniciativa en los primeros minutos del encuentro, fue Cachorros el que exigió a Mauricio Pegini a los 3’ con un remate de Mario Sánchez que el arquero del cuervo sacó al córner. Al azabache le costó hilvanar jugadas claras y la pelota parada fue el arma que utilizó el tricolor para lastimar. La primera clara del cuervo llegó con un remate de Quiroz a los 12’. De a poco Central fue ganando terreno en el campo de juego. A los 18’ Beterette mando un buen centro para Reyes quien cabeceó y la pelota se fue apenas al lado del poste defendido por Pablo Ramos. La respuesta del tricolor llego dos minutos más tarde, Ambrogi desbordó por derecha busco a Leo Cruz quien recibió solo en el área pero su remate fue directo a las manos de Pegini quien controló en un solo tiempo. Fabricio Reyes empezó a aparecer en juego pero también hizo figura a Pablo Ramos quien le tapó dos cabezazos cerca de la media hora de juego. No le encontró la vuelta el cuervo a la primera mitad, estuvo impreciso en varios pasajes y no tuvo un conductor nato a la hora de atacar. Al descanso se fueron en pardas.

En el complemento, con el ingreso de Diego “Nivi” Núñez, Central tuvo otra impronta, a los 2’ Lucas Quiroz se hizo cargo de un córner que encontró la cabeza de Fabricio Reyes para el 1 a 0 del cuervo. Cachorros solamente llegó con un remate tibio de Federico Ambrogi, el mismo Ambrogi tuvo la más clara para el tricolor cuando a los 18’ quedó mano a mano con Pegini quien se lució tapándole el remate que ya tenía destino de gol. Central volvió a caer en un pozo, Cachorros se animó a contragolpear. A los 23’ Ambrogi mandó un buscapié que encontró a Nicolás Arteaga pero este definió mal increíblemente con todo el arco a disposición. A los 30, Lucas Quiroz tuvo el segundo con un tiro libre pero Ramos se estiró para sacarla al córner. El guardavallas del tricolor se lució como en sus mejores tiempos y salvó en varias oportunidades la caída de su valla y ya en los últimos minutos, el cuervo aguantó el 1 a 0 tras la expulsión de Leandro Beterette por parte del árbitro Esteban Vicente.

Hubo triunfo azabache pero el equipo parece ir de mayor a menor en un torneo donde está obligado a ascender.

Como vienen sucediendo desde que arrancó el torneo, hubo un buen marco de público anoche en el Martearena acompañando al cuervo.

La síntesis:

Central Norte (1): Mauricio Pegini; Leandro Beterette, Federico Rodríguez, Francisco Ortega y Eduardo Buruchaga; Fausto Apaza, Osvaldo Young y Federico Rojas; Lucas Quiroz; Ronaldo Martínez y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.

Cachorros (0): Pablo Ramos; Ismael Luis, Agustín Carabajal, Matías Delgado y Mario Sánchez; William Flores, Carlos Churquina, Mario Bernal y Federico Ambrogi; Leonardo Cruz y Federico Andrada. DT: Oscar Mendía.

Goles: ST: 2’ Fabricio Reyes (CN).

Cambios: ST: inicio, D. Nuñez por R. Martínez (CN), 12’ N. Arteaga por M. Sánchez (CA), 17’ M. Botelli por M. Bernal (CA), 20’ M. Iglesias por F. Rojas (CN), 31’ M. González por W. Flores (CA) y 38’ P. Figueroa por D. Nú ñez (CN).

Jornada: 5ª Fecha

Estadio: Martearena

Árbitro: Esteban Vicente

Las posiciones:

Equipos PJ PG PE PP Pts.

C. Norte 5 3 1 1 10

S. Antonio 5 3 2 0 9

Peñarol 5 2 2 1 8

O. Oriental 4 1 1 2 4

Mitre 4 1 0 3 3

Cachorros 5 0 1 4 1

La que viene (6ª Fecha)

C. Norte vs. Peñarol

S. Antonio vs. Olimpia

Mitre vs. Cachorros