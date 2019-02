No me voy a suicidar”: el viejo tuit de Natacha Jaitt que reflotaron tras su muerte

Con 500 mil seguidores y miles de reacciones ante cada mensaje, Natacha Jaitt era desde hacía tiempo una figura destacada en las redes sociales, en especial en Twitter. Desde allí interactuaba con sus seguidores, mostraba su perfil hot y también a través de esa plataforma lanzaba fuertes tuits de distinta índole. En todo ese contexto, en abril de 2018 acusó a distintos periodistas y dirigentes de formar parte de una red de trata de menores que abusaba de jugadores de las inferiores del club Independiente. Ante el enorme revuelo causado, manifestó que tenía miedo de ser asesinada.

Polémica, provocadora y explosiva, Jaitt se presentó en el programa de Mirtha Legrand y dio más detalles de aquellas denuncias, aunque sin presentar pruebas sólidas. En las redes sociales sólo se hablaba de ese tema con miles de comentarios a favor y en contra de la vedette y fue entonces que Natacha envió un mensaje que, diez meses después, volvió a ganar gran trascendencia.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO NO FUI. Guarden tuit", aseguró Jaitt en la red social. Y repitió sus palabras horas más tarde en una entrevista en Canal 9.

"Ya avisé en Twitter que no me voy a pegar un tiro. Avisé lo que no pudo avisar Nisman, que no me voy a pegar un tiro, no voy a tomar merca hasta terminar en una bañera, ni me quiero suicidar ni nada de eso, sí algo de eso me pasa", se la escucha decir a la vedette en diálogo con las cámaras de Canal 9.

Días más tarde fue por más y hasta le escribió al Presidente: "ESTIMADO SR. PRESIDENTE DE ARGENTINA @mauriciomacri, ME ESTÁN POR MATAR POR SALVAR NIÑOS ABUSADOS. DEJO TODA RESPONSABILIDAD EN SUS MANOS. GRACIAS POR TODO. CUIDEN A SUS HIJOS".

Al difundirse la noticia de la muerte de la vedette, todos estos mensajes cobraron valor nuevamente y llamaron la atención de los usuarios de las redes e incluso de los familiares y el abogado de la víctima, que dudaron de la versión que indica que su muerte se dio como consecuencia de un excesivo consumo de cocaína.