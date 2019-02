La Abuela Tita, el “boom” en TikTok, también dicta talleres de internet para adultos mayores

“Me podés decir gorda, vieja, fea pero nunca digas que yo no puedo”, le contestó Tita Silvera a su hijo que se negó a enseñarle a usar la computadora porque “ya estaba vieja”. Treinta años después, Tita es reconocida en lugares “impensados” gracias a TikTok, una aplicación que usa en su celular, con la que consiguió miles de seguidores, por sobre todo niños.

Después de haber vivido en carne propia la limitación a la que son muchas veces arrojados los adultos por los nacidos en la era digital, Tita desafió cualquier pronóstico. “Yo tenía que avanzar, tengo esa capacidad de decir: puedo hacerlo, y me gustaba el tema, y nadie creía que yo podía”. Hoy, inserta y reconocida en las redes por los más niños, es puente para que otros no tengan que pasar por lo que ella tuvo que pasar, aprendiendo sola y a los tumbos. Desde Orán dicta talleres para que adultos mayores salgan de la isla analógica y naveguen en la red.

Tita tiene 62 años, y es la segunda de tres hermanas, una falleció, y además quedó viuda hace poco tiempo. Pero cuando uno llega a su casa, se encuentra con un ambiente diferente al que la mayoría esperaría de una reciente viuda y abuela de 5 nietos. “Tenés cálida, fría e intensa”, explicó mientras prendía y apagaba luces para hacer videos. La oranense se fue equipando de a poco de todo lo necesario para hacer videos. Vendió un trípode para cambiar su teléfono y hasta tiene un proveedor adolescente que la visita seguido y la actualiza en todos los accesorios “novedosos”: gomas para pegar el celular a la pared, luces, trípodes “araña” y cualquier otro elemento que haga que sus videos salgan nítidos. Tita se mueve en el mundo digital como una nativa de la red.

“Yo leo, me informo, leo y digo: ¿esto de qué se trata? A mi siempre me gustó la informática, todo lo que aprendí lo aprendí sola”. Sus inicios con la computadora fueron a los 45 años, “comencé con el GTA”, cuenta mientras explica que se trata de un videojuego.

Luego se introdujo en las redes sociales a través de Facebook. “Mi marido no entendía nada de lo que estaba haciendo. Veía la publicidad de un perfume de hombre, por ejemplo, y me decía: ¿ese quién es, vos lo conocés? Tenía una idea equivocada de internet, hasta que logró entender de qué se trataba”, recordó. A su hijo también le costó aceptar su activa participación en la redes que apuntaban al humor. ”Me dijo que le daba vergüenza. Le dije es simple, no voy a dejar de hacer lo que me gusta, no me veas, y lo bloqueé a él y a mi nuera para que tampoco me vea a través de su cuenta”, contó decidida.

Su arribo en TikTok

Esa misma decisión es la que la hizo reconocida TikTok, la aplicación con 500 millones de usuarios y la más descargada en iphones durante el 2018. “Parte de mi éxito no es mi talento, ni luz propia ni nada por el estilo, sino por mi edad y que me animo”, reconoció. La aplicación que se basa en hacer coreografías, imitar voces o cumplir ciertas consignas es usada en su mayoría por jóvenes y niños. Por eso, cuando Tita subió un video con su hermana en la que simulaban ser tazas, fue un éxito total en la red. “TikTok me mandó notificación que tengo alcance internacional, que lo más lejos que se vio mi video es a 19 mil millas. En algún agujero del planeta me estuvieron viendo. Es una cosa de locos, yo tampoco lo puedo creer, el video tiene 249 mil me gusta”, destacó.

Desde que publicó aquel video con su hermana, desde octubre del año pasado hasta hoy, sumó más de 80 mil seguidores, y casi un millón de “me gusta”. “Tengo un video que tiene casi 518 mil reproducciones, de cómo creo que Dios me creó a mi. Pero lo que cuenta no son los me gusta sino la cantidad de reproducciones”, advierte Tita, empapada de las estadísticas de la aplicación para sumar puntos. Incluso, los creadores de la aplicación le otorgaron beneficios por la buena recepción de sus videos: “Me avisaron que soy creadora de TikTok. Me dijeron que puedo usar el merchandising, asistir a los eventos. Ya me vas a ver en la alfombra rojo de MTV”, bromeó.

Tita no niega su edad y reconoce sus limitaciones, aunque las enfrenta. “Compito en los challenger (desafíos), por ejemplo de cambiarse los zapatos y hacer transiciones de colores, y eso te lleva una o dos horas de grabación. Si te sale mal lo tenés que volver a hacer, cortar y cambiarte el zapato. Estoy aprendiendo a hacer las transiciones y supongo que seguiré aprendiendo. Las coreografías me cuestan mucho más que a un joven, por eso las ensayo. Si voy a hacer el ridículo que sea con categoría”, aseguró divertida.

La mayoría de los usuarios reciben positivamente sus videos y destacan su buen humor: “Me gustaría tener un abuela como vos”, comentaron varios de sus seguidores. Mientras que otros le piden que les envíe saludos, que los “siga” o filmar en conjunto videos con ella. Aunque también están los “haters” (odiadores). “Vieja, se te quema el, puré, el arroz, me dicen algunos”, contó. Pero Tita , que no le “teme al ridículo”, cree que “no hay que engancharse” con los haters. “El 80 por ciento de mis seguidores son niños, yo tengo que dar el ejemplo, no me puedo enganchar. Lo que si una vez le contesté a una que dijo que no quería a los salteños y los jujeños porque son feos como indios. Hice un video y dije ‘jater’ en vez de hater... algunos me corregían”, recordó divertida por la situación. Tita asegura entender que debe dar “buenos contenidos” por ser un estilo de referente para sus pequeños seguidores. “En los vivos me cuentan, tengo 7, 9 años, y es una mochila. Yo no puedo hacer contenido que hace otra gente”, advirtió.

La “Abuela Tita”, logró su título con el que ahora es reconocida entre los usuarios más jóvenes luego de mostrar un tatuaje que se hizo en el brazo en homenaje a sus cinco nietos. La Abuela Tita ya es reconocida por los más niños en diferentes partes, por lo que comenzó a avisarle a sus seguidores sobre sus visitas a Salta y cumplir con sus deseos de conocerla.

Talleres para adultos

Los días de Tita transcurren entre sus jóvenes seguidores de TikTok, y los abuelos a los que les enseña manejar internet. “Recuerdo esa señora que lloraba y miraba a sus nietos por primera vez en Inglaterra, desde una tablet chiquita que le habían dejado los hijos. Ni siquiera computadora tenía, yo iba a su casa y le enseñaba”, recordó emocionada de la situación de la que fue parte. Aunque, advirtió el poco acompañamiento que tienen los ancianos de parte de sus familiares: “Yo tengo trabajo de instructora porque hay familiares de mala voluntad. Como el nieto que le dice a la abuela: déjate de joder, vos no vas a aprender. Ellos están solos, nos necesitan”, destacó y agregó que “no es cierto que la gente grande no puede aprender, solo necesitan más tiempo y paciencia”.

La Abuela Tita fue logrando abrirse paso a algunos prejuicios que en los pueblos se vuelven más perceptibles. “No es que yo estoy todo el día con las redes sociales. Hace poco alguien me dijo: ya que estás al pe... No es que yo estoy todo el día con las redes sociales, salgo con mis hijas, me divierto, me gano unos mangos con la máquina de coser, le cocino a mis nietos. Mi vida no son las redes sociales, y la gente, por sobre todo la gente de mi edad, cree que uno vive al vicio si está en las redes. Más ahora que ‘ya no tengo un marido a quien servir’”, resaltó.

Pero más allá de los prejuicios sociales, Tita logró de a poco el apoyo familiar. Su hijo ya comenzó a aceptar la exposición de su madre, y su hija, que “tal vez hubiera querido una mamá con la tejedora”, la filmó en el corso bailando con una chica trans, “yo tenía que hacerlo como sea”, aseguró. Mientras, sus nietos son los que más aceptan su estilo de vida presumiendo con sus amigos el éxito de la “a buela Tita” en TikTok.