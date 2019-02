Rechazan billetes en mal estado para cargar Saeta

En un local aseguran que la empresa no los acepta. Saeta lo niega.

"No aceptamos billetes en mal estado" señala un cartel que está colocado en un puesto de recarga de la tarjeta de Saeta, en el centro capitalino. Al mensaje se lo adjudican a Saeta.

Los usuarios, de ese modo, tienen otro problema ya que, en este caso, deben asegurarse que los billetes estén "como nuevos". Esa exigencia rige en el local de calle Mitre, a pocos metros de la avenida Belgrano.

Desde Saeta aseguraron que esos carteles no corresponden a la empresa. Aseguraron que no se les exige a los comercios que tienen puesto de recarga que no reciban billetes en mal estado. Pidieron, además, que los usuarios denuncien estas situaciones.

El Tribuno constató que en ese lugar rechazan los billetes que tienen apenas una rajadura. "Saeta no nos recibe estos billetes", respondió una mujer que realizaba la recarga.

Otras personas se quejaron porque las terminales de autorecarga tampoco reciben billetes deteriorados. Este problema fue admitido por la prestataria del transporte público. Esas cabinas están ubicadas en la esquina de Buenos Aires y San Martín; en las peatonales Alberdi y La Florida; en los hospitales públicos y en la Ciudad Judicial.

Días atrás, desde Saeta comunicaron que se habilitaron cuatro nuevos puestos de recarga, con atención las 24 horas en distintos puntos de la ciudad.

Estos puestos están instalados en Boulevard Express & Co, del boulevard Alto La Loma, en Shell Drugstore de El Portezuelo, en Red Gas Drugstore de avenida Tavella y J.A Fernández y en YPF Drugstore de avenida Paraguay y avenida Palacios.

Para estudiantes

Desde la empresa recordaron que todo el año se podrá tramitar por primera vez o renovar el pase estudiantil de Saeta para acceder al beneficio de la gratuidad. Por esta decisión del Gobierno provincial, quedó sin efecto el plazo que se había dispuesto para realizar el trámite y que vencía el 17 de este mes. El lunes pasado se habilito el pase a los estudiantes universitarios y terciarios que cumplieron con la renovación; los estudiantes de los niveles Inicial, primario y secundario podrán hacer uso de la tarjeta estudiantil desde el 6 de marzo próximo, cuando arranca el ciclo lectivo.

