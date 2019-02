Mitre recibe a Olimpia Oriental en el debut de Albornoz

Con realidades parecidas y la obligación de sumar de a tres para no quedar en el fondo de la tabla de posiciones de la zona 3, se enfrentará, a las 17, en el estadio Miguel Pascual Soler, Atlético Mitre y Olimpia Oriental de Rosario de Lerma.

El ciclón, que viene de tres derrotas consecutivas, tendrá el debut como técnico de Sergio “Tahuichi” Albornoz, quien afrontará su segundo ciclo en el elenco de Villa Mitre que no gana desde la primera fecha frente a Cachorros. El flamante entrenador tratará de cumplir con la premisa de “técnico que debuta, gana”, aunque sabe que se enfrentará a un digno rival que sabe jugar sus partidos de visitante.

Justamente el celeste, dirigido por Miguel “Maravilla” Rodríguez, supera solo por un punto al rival que enfrentará esta tarde, ganó un solo partido en lo que va del campeonato y además viene de caer por goleada frente a Central Norte en la fecha pasada. Con Juan Manuel Perillo en ataque, Olimpia buscará sorprender al ciclón en su casa.

Cabe destacar que este encuentro se jugará únicamente con público local, no podrán concurrir los hinchas de Olimpia Oriental.