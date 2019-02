Medios de todo el mundo elogiaron a Messi, tras su “exhibición” en Sevilla

Victoria de Leo Messi, más que nunca. Esa es la lectura que los medios de comunicación de todo el mundo hacen del impresionante recital de fútbol que dio el crack argentino para darle la vuelta al marcador en Sevilla y darle al FC Barcelona un triunfo que le acerca un poco más al objetivo de conquistar la Liga.

Las repercusiones en los medios

L’Equipe: “Lionel Messi, en otro planeta”

“ El FC Barcelona encontró su salvación gracias al increíble genio de Lionel Messi”. “Sus dos primeros goles fueron una obra de precisión. Y el maestro todavía estaba bien colocado para marcar el hat-trick. Mágico”. Con todo, L’Equipe da esperanzas al Lyon de cara a la vuelta de la Champions en el Camp Nou: “El desempeño del FC Barcelona, ??especialmente en la primera mitad, no fue completamente exitoso y podría dar a Bruno Genesio y los jugadores del Lyon que se dirigirán al Camp Nou en menos de quince días”.



France Football: “Suntuoso hat trick de Messi”

“ ¡Qué partido! En medio del emprendedor Sevilla FC, el Barça confió en el genio de Lionel Messi para derrocar al club andaluz”. “ La lección: el Barça gana pero no convence. Decididamente, el Barça ya no seduce (...) Y si el Barça ganó en Sevilla el sábado (2-4), se lo debe a un hombre: Lionel Messi (ver más abajo). Porque al resto del equipo le faltaba espíritu y agudeza. En las gradas, los aficionados del Barça se postraron con cada acción del argentino. Entendemos por qué”. Eso sí, volvieron a la carga contra el resto del equipo del Barça en clave Lyon. “La defensa del Barça tartamudeó. Uno todavía se pregunta cómo OL no puso más peligro en una defensa así”.

La Gazzetta dello Sport: “El show de Messi”

“Messi: izquierda, derecha, cuchara. Aquí está la magia de Sevilla”.

Tuttosport: “Messi hace un hat-trick e iguala a Cristiano Ronaldo”.

El diario, de filias juventinas, puso de relieve el fantástico partido del 10 del Barça. “Se desatan las redes sociales Impresionante actuación del delantero argentino, que arrastra el Barcelona”.



Kicker: “Momentos mágicos con Messi”

“Los momentos mágicos de Messi. El duelo entre Sevilla y Barcelona cumplió lo prometido. Los andaluces tomaron la delantera dos veces, pero perdieron 2-4 al final porque Lionel Messi lo quiso”.



A Bola: “Messi agiganta al Barcelona”

“Cuatro minutos después del gol de Navas comenzaría el show de Lionel Messi: empató el partido por primera vez a los 26 ‘, volvió a reponer la igualdad en el marcador a los 67’ ya después de que el mercado había facturado para el Sevilla. Números impresionantes de Messi, que llegó al 50º hat-trick de la carrera y se convirtió en el jugador con más goles en la liga española frente a un único equipo (29). Exhibición demoledora del astro argentino”.



Globoesporte: “Otro partido maravilloso de Messi”

“Recital de Messi” “Con una de las mejores actuaciones de su carrera, Messi comanda la remontada del Barcelona contra el Sevilla”. Globoesporte recordó las palabras de Pelé censurando a Messi por no tenert pìerna perecha, en su opinión. “Un día dijeron que Messi había pasado el bastón, que no chutaba bien con la derecha y que ya estaba en el final de su carrera. Mientras tanto, el crack argentino insiste en callar a los (pocos) críticos y (aún) sorprende a los aficionados”.



Olé: “Més que un 10”

“A Messi nunca le alcanza. Lo ha demostrado a lo largo de toda su vida: siempre quiere más”.

“Los andaluces ven a Messi y lloran”, apostilla sobre un rival al que le ha hecho 36 goles en 37 partidos. “Llega afiladísimo a los Clásicos de la próxima semana contra el Real Madrid”.



Daily Mail: “Messi marca su 50º hat-trick para aumentar la ventaja”

Inglaterra también se rindió al 10.