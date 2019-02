Mirtha Legrand cumplió 92 años y ocho décadas como artista

Mirtha Legrand cumplió 92 años y casi ocho décadas como artista. Comenzó en el cine, fue parte de la “época de oro” en los años cincuenta. Luego saltó a la televisión, donde se consagró como figura del espectáculo nacional.

Su presencia en la pantalla, que sigue vigente en este 2019, atravesó la vida y la historia de diferentes generaciones de argentinos. La conocen desde los abuelos hasta los niños.

Su vida y estelaridad marcaron a fuego a dos personas en particular: Guillermo Gil y Fernando Parra. Los actores son los dos mejores imitadores de Mirtha y, para quienes tienen duda, cuentan con la bendición de la propia “Chiqui”.

Sus carreras actorales alcanzaron popularidad gracias al minucioso trabajo para copiar cada gesto, muletilla y movimiento de Mirtha.

“La primera vez que la imité fue en un show armado para el colegio secundario, necesitábamos juntar fondos para un viaje que hicimos”, recuerda Parra en un artículo publicado por DiarioShow.com. El actor nacido en Tucumán se instaló a los 19 años en Buenos Aires para dedicarse a la actuación y actualmente brilla como "La terrible Mirtha de Bendita" en El Nueve.

Fernando Parra, como Mirtha Legrand

En el caso de Gil, su historia como Mirtha fue casi por accidente: “Cuando egresé del Conservatoria Nacional de Arte Dramático, en 1984, armamos un show cómico musical con un compañero y el director nos dijo que sumemos otro personaje. ‘Mire, dicen en mi casa que imito bien a Mirtha’, le comenté. Lo hice y les encantó. Mirtha quedó”.

En ambos casos, los actores admiten que sus imitaciones de Mirtha salieron naturalmente. “No la estudié, no vi videos, no la analicé. Me salió y punto”, comentó Gil.

El momento bisagra en sus vidas artísticas fue cuando, gracias a sus años de esfuerzo y dedicación, Mirtha pidió que participen en sus almuerzos televisados… ¡reemplazándola!

Cuando “La Chiqui” estaba en la pantalla de América, Parra abrió uno de los programas desde el Hotel Costa Galana en Mar del Plata enfundado en un traje blanco.

Gillermo Gil, como la diva

