El pedido de condena para letrados y otros acusados

Los alegatos del extenso juicio federal comenzaron en la última audiencia de diciembre del año pasado, antes de la feria, en la que el fiscal federal Carlos Amad pidió 25 años de prisión para Reynoso como "autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión (exigir el pago de una contribución) y este último en concurso ideal con prevaricato". Además, solicitó una multa de 20.000.000 de pesos.

El fiscal general Carlos Martín Amad fue categórico al referirse al principal imputado. Sostuvo que Reynoso lideró una organización con fines espurios. "Este grupo de corruptos se dedicaba a la concesión de resoluciones favorables a personas involucrados en el narcotráfico", sentenció

Para Amad, el letrado norteño, quien por más de una década estuvo a cargo del Juzgado Federal de Orán, formaba parte de "una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita". Apuntó que dicha organización funcionó en la ciudad de Orán desde el 19 de marzo de 2010 hasta diciembre de 2015, cuando Reynoso renunció al cargo.

Además, Amad solicitó 20 años de prisión para la doctora Esper; 18 para René Gómez y también para el fugado Arsenio Gaona; 14 años para Valor y Saavedra, y 10 para César Aparicio, mientras que para Rosalía Aparicio solicitó una condena de 2 años.

El querellante, Carlos Garmendia, por su parte, pidió que el exjuez federal de Orán sea castigado con 18 años de prisión.

Le paró el carro

En la última audiencia, el querellante doctor Garmendia solicitó que al momento de alegar el “imputado Reynoso” no se extienda más de la cuenta, haciendo alusión a su vida y cuestiones personales que no vienen al caso. Momento en que el exjuez no tardó en tomar su micrófono y pedir la palabra. “No voy a permitir que justo él quiera imponer un límite de horario de cuatro o cinco horas siendo que ya el Tribunal resolvió el tema”. De esa forma se bajó el telón de la última audiencia y para hoy se espera un largo alegato del exjuez.