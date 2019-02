Cómo les fue y qué les queda a la legión salteña del Regional Federal Amateur

El Torneo Regional Amateur cerró la primera mitad de la fase regular, cinco fechas de las diez que contempla el fixture, de las cuales solo dos de los diecisiete clubes salteños que están distribuidos en tres zonas (3, 4 y 5), lograron un saldo sumamente positivo porque finalizaron invictos.

Se trata de Central Norte y Villa San Antonio, dos candidatos a luchar el ascenso al Federal A, desde la zona 3.

El cuervo, que sufrirá el descuento de tres puntos por la denuncia que hizo Peñarol por la mala inclusión de Ronaldo Martínez, en la primera fecha, domina las posiciones y todo indica que no tendrá problemas para clasificar a la siguiente fase.

Central Norte es uno de los equipos que cuenta con mayor promedio de eficacia, marcó en cinco fechas 10 goles, esto sin contabilizar los cuatro tantos que le convirtió al mirasol en su debut, cifra que quedará al margen por la quita de puntos. Cabe destacar que el azabache no perdió en el campo de juego, la penalización que sufrió no opaca su presente.

San Antonio, el otro protagonista del grupo que ocupa el segundo puesto, también saca pecho pese a que solo ganó en dos oportunidades e igualó en tres. La villa todavía no logró imponerse por goleada y hasta aquí su máximo goleador es Leonardo Silveira con tres tantos.

Los dirigidos por Martín Martos tendrá la oportunidad en la fecha que viene de comenzar con el pie derecho la última rueda ante Olimpia Oriental, con el que igualó en 1 a 1 en el primer partido.

Justamente Olimpia se metió de nuevo en la conversación de la clasificación al superar a Mitre (0-3) el domingo pasado, porque está solo a tres puntos de alcanzar al líder.

Uno de los responsables del presente del celeste rosarino es Juan Manuel Perillo, quien encabeza la tabla de goleadores no solo en la Región Norte, sino a nivel país con cuatro goles. El exdelantero de Central y Juventud es el arma letal del equipo de Miguel Maravilla Rodríguez.

Un escalón arriba se encuentra Peñarol, firme candidato a dar pelea hasta el final, ya que demostró ser un equipo perseverante.

En el cuarto lugar se posiciona el ciclón del San Bernardo, que necesita ganar todo lo que tiene por delante para sacar pasaje a la siguiente ronda.

El último puesto lo ocupa Cachorros, que si bien matemáticamente tiene chances, está prácticamente eliminado, solo logró sumar un punto de cinco partidos.

En la zona 4, Progreso de Rosario de la Frontera sacó a relucir la chapa de candidato y recuperó la punta la fecha pasada, al golear a Barrio Obrero de J.V. González por 4 a 0, que quedó relegado al segundo puesto con una unidad menos.

El tirapiedras cuenta con un buen promedio efectividad, es el equipo con mayor cantidad de goles a favor.

Progreso cuenta con uno de los máximo artilleros del torneo, Marcelo Arancibia se ubica los primeros puestos con cuatro anotaciones, al igual que Perillo. La única “mancha” que tiene fue ante Deportivo El Galpón, con el que cayó de visitante 3 a 1.

En la lucha por la clasificación también hay que incluir a tres candidatos más que suman tres unidades menos que el líder: El Galpón, YPF y La Merced, que resucitó al ganar dos fechas consecutivas. Esto significa que todo podría suceder en las cinco jornadas que restan para completar la primera rueda.

El que no la pasa bien es Normal Rosarino, último en las posiciones y casi eliminado que necesita de un milagro para alcanzar los primeros puestos.

Por último, en la zona 5, Deportivo Tabacal, el único líder, perdió el invicto el domingo pasado al caer de local con Independiente de Hipólito Yrigoyen por 3 a 1.

El trapiche azucarero no logró sostener el buen nivel que mostró en sus tres victorias consecutivas, pero tendrá la chance de revertir su imagen el próximo fin de semana, en el inicio de la segunda rueda.

El rojo de Yrigoyen, el equipo que más goles convirtió en la zona (9), comenzará la segunda etapa apuntando a alcanzar la cima y está muy cerca de lograrlo.

River de Embarcación, que quedó libre la fecha pasada y ocupa el tercer puesto en la tabla, también está decidido a mejorar su posición y lo podrá hacer si vence a Independiente el domingo que viene.

En las últimas posiciones se ubican Guaraní y Roby Manero, dos equipos que no bajan los brazos y sueñan, a partir de las matemáticas, con meterse en la siguiente instancia.

Cabe recordar que clasificará a los play-off los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.

Las posiciones:

ZONA 3

Equipos PJ PG PE PP Pts.

C. Norte 5 3 1 1 10

S. Antonio 5 3 2 0 9

Peñarol 5 2 2 1 8

Olimpia 5 2 1 2 7

Mitre 5 1 0 4 3

Cachorros 5 0 1 4 1

Los resultados:

Peñarol 0 - San Antonio 0

Mitre 0 - Olimpia 3

C. Norte 1 - Cachorros 0

La que viene (6ª Fecha)

C. Norte vs. Peñarol

S. Antonio vs. Olimpia

Mitre vs. Cachorros

ZONA 4

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Progreso 5 3 1 1 10

Bº Obrero 5 2 2 1 8

El Galpón 5 2 1 2 7

Dep. YPF 5 2 1 2 7

La Merced 5 2 1 2 7

N. Rosarino 5 0 2 3 2

Los resultados:

La Merced 2 - Normal 0

Y.P.F. 1 - El Galpón 0

Progreso 4 - B° Obrero 0

La que viene (6ª fecha)

Progreso vs. Normal R.

Y.P.F. vs. B° Obrero

La Merced vs. El Galpón

ZONA 5

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Tabacal 4 3 0 1 9

Independ. 4 2 1 1 7

River (E) 4 2 0 2 6

Guaraní 4 1 1 2 4

R. Manero 4 1 0 3 3

Los resultados:

Tabacal 1 - Indep. 3

Guaraní 1 - Manero 2

Libre: River (E)

La que viene (6ª fecha)

Tabacal vs. Manero

River (E) vs. Indep.

Libre: Guaraní