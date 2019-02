Salta espera otra vez la presencia de River por la Copa Argentina

A Salta le había quedado una cuenta pendiente el año pasado: River, el campeón de América.

El poco margen de los calendarios apretados de la Superliga y de la Copa Libertadores, hicieron que el millonario no pueda venir a Salta en el segundo semestre de 2018, cuando su presencia ya se había anunciado como segura.

Esta vez surgió una nueva posibilidad de que el equipo que dirige Marcelo Gallardo juegue en el estadio Padre Martearena por los 32avos. de final de la Copa Argentina, frente Argentino de Merlo, un equipo de la Primera D de Buenos Aires.

Las gestiones ya están en marcha. La sede salteña tuvo que descartar la fecha del 21 de abril por escasez de su plaza hotelera ya que ese día se cierra la Semana Santa. Se sabe que la afluencia turística es importante para esas fechas.

Al revisar el almanaque, y para no chocar con las otras competencias importantes que tiene River, surgió la idea de programar este partido el 14 de abril. La propuesta ya está hecha y se espera la respuesta de los organizadores.

El millonario cerrará su participación en la Superliga el 7 del mismo mes frente a Tigre, en el Monumental. El jueves siguiente, 11 de abril, recibirá en su estadio a Alianza Lima, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Tres días después podría venir a Salta sin temores de la sobre exigencia física ya que su próximo partido, otra vez por la Copa Libertadores, será recién el 7 de mayo.

Y si el 14 de abril no cierra o no convence, Salta insistirá con una nueva fecha o bien, para una nueva instancia del certamen. Es decir, si el campeón de América no puede jugar frente a los salteños por los 32avos. de final, lo podrá hacer en las llaves siguientes, en los 16avos., octavos o cuartos de final inclusive, siempre avance en el torneo.

La última vez que River jugó en el estadio Padre Martearena fue el 15 de agosto de 2017, también por la Copa Argentina, frente a Atlas, al que goleó 3 a 0. Un año antes enfrentó y venció Estudiantes de San Luis, 2 a 1, en el estadio único de esta capital.

Y no hay por ahora indicios de que pudiera venir Boca o cualquiera de los otros clubes grandes del fútbol argentino.

La participación de Salta en esta copa no solo tiene que ver con la presencia del millonario, sino también con la organización de otros partidos como el que disputarán el miércoles próximo San Martín de Tucumán frente a Agropecuario Argentino, a las 21.35.

En cuanto al único representante de nuestra provincia, Gimnasia y Tiro, todavía no tiene fecha definida para enfrentar a Defensa y Justicia, que pelea por el título de la Superliga.

El albo, en tanto, tiene como objetivo principal salvarse del descenso en el Federal A.

Gimnasia llegó a esta instancia luego de eliminar a Juventud Antoniana y a Altor Horno Zapla.

Esta nueva edición de la Copa iniciará hoy la fase final y el encargado de abrirla será Rosario Central, defensor del título, y Sol de Mayo de Río Negro, equipo del Federal A (alas 21.10, por TyC Sports).

Los 32avos de final tendrá esta semana la aparición de otros dos equipos de primera división: mañana debutará Banfield frente a Juventud Unida de Entre Ríos y Tigre jugará el jueves ante Estudiantes (BA).

El primero de los clubes grandes en entrar en acción será Independiente, que el próximo miércoles enfrentará a Atlas.



Los 32avos. de final

Hoy

R. Central vs. Sol de Mayo

Hora: 21.10 - TyC Sports

Estadio: Colón de Santa Fe

Mañana

Banfield vs. Juv. Unida (G)

Hora: 17.10 - TyC Sports

Estadio: Quilmes

Jueves

Tigre vs. Estudiantes (BA)

Hora: 20.10 - TyC Sports

Estadio: Arsenal

5 de marzo

Argentinos vs. Douglas Haig

Hora: 17.10 - TyC Sports

Estadio:

6 de marzo

Independiente vs. Atlas

Hora: 19.30 - TyC Sports

Estadio: Banfield



San Martín (T) vs. Agropecuario

Hora: 21.35

Estadio: P. Martearena (Salta)

Almagro vs. Atl. Rafaela

Hora: 17.10 - TyC Sports

Estadio: Quilmes

Vélez vs. Real Pilar

Hora: 20.10 - TyC Sports

Estadio: Temperley

Sin programación

Newell’s vs. Villa Mitre

San Martín (SJ) vs. Dálmine

Sarmiento vs. All Boys

N. Chicago vs. C. Córdoba (SE)

San Lorenzo vs. Estudiantes (SL)

Unión vs. Barracas

Mitre (SE) vs. Dep. Roca

Estudiantes vs. Sarmiento (R)

Gimnasia LP vs. D. Ramallo

Defensa vs. Gimnasia y Tiro

Patronato vs. Dock Sud

Lanús vs. Huracán (LH)

I. Rivadavia vs. Ferro M.

Huracán vs. Unión (S)

Godoy Cruz vs. Armenio

Aldosivi vs. Gimnasia (M)

River vs. Argentino (M)

Boca vs. Estudiantes (RC)

Talleres vs. Laferrere

Colón vs. Acassuso

Racing vs. Boca Unidos

Arsenal vs. Atlanta

A. Tucumán vs. Platense

Belgrano vs. Riestra