Semanas atrás comenzaron las obras de desages pluviales en la comuna de Antilla, con el objetivo de evitar el paso de las aguas hacia el pueblo.

La problemática ya lleva un par de décadas, y parecía por fin haber visto un atisbo de solución. Sin embargo, los vecinos se mostraron temerosos ante la posibilidad de que dicho canal de desage pudiera empeorar la situación, por lo cual expresaron a El Tribuno: "No tenemos problema en su construcción, sino que lo que nos preocupa son estas obras de apuro en las que se supone que tendría que ser realizada por personal especializado, y con una planificación anticipada", aseguró Domingo Juárez.

Los vecinos integrantes del centro vecinal y del Apostolado de Fátima pudieron manifestar a El Tribuno sus descontentos y preocupaciones con la obra y con el municipio.

No se enteran de nada

"Acá, desde la Municipalidad, no informan absolutamente nada de lo que se hace o pasa en nuestra comuna. Antes había por lo menos una radio, y allí nos enterábamos de más cosas, sin embargo, el intendente nos sacó el único medio de comunicación que teníamos", aseguraron el numeroso grupo de vecinos, en reunión con El Tribuno.

Además compararon las formas de comunicación, poniendo como ejemplo al municipio rosarino, "nosotros vemos que en ese municipio, informan constantemente cada obra y cada reunión, eso acá no existe", aseveraron.

"Cuando le planteamos al secretario de Gobierno, Carlos Augusto Nazar, esas inquietudes nos dijo que nosotros tenemos que acercarnos a pedir las explicaciones y nos parece que no es así, cuando ellos son elegidos mediante el voto, son ellos quienes nos deben las explicaciones", aseguraron.

Y agregaron que "no nos llevamos por cuestiones políticas, ni los cuestionamos, pero sí pretendemos que desde el Ejecutivo municipal nos den las explicaciones que pedimos y que acudan cuando los llamamos para plantear los problemas que tenemos, mediante un temario de necesidades, en una rueda de vecinos, como ya pasó en un par de oportunidades de las que ustedes fueron testigos".

"Si a nosotros, por lo menos, nos informaran acerca de la situación de este canal, no tendríamos la necesidad de reunirnos entre nosotros y estar así con esta inquietud, pero no estamos tranquilos, tenemos miedo de lo que pueda pasar", relataron.

"Ellos vienen cuando ya estamos inundados y no nos sirve. Por eso estamos descontentos con las obras a medias que siempre realiza este municipio", expresó Gladis Padilla, otra de las vecinas.

Por otro lado, también manifestaron que las obras, mantienen a los vecinos alejados del centro de salud. El canal lleva una curvatura que envuelve al cementerio de la zona, pasando por la avenida Argentina, calle principal del pueblo.

A su turno, Daniel Zurita manifestó: "Nosotros no sabemos si esta obra va a resultar, y estas dudas las tenemos por la forma y el tiempo en que está siendo llevada a cabo".

"Entendemos que ese canal tiene que ser revestido, si no las inundaciones serán peor, por eso exigimos que venga la gente del Gobierno y corrobore estas obras", dijo Zurita.

Los vecinos, por su parte, insistieron en que "no podemos seguir deteniendo las aguas, o el fuego, en la puerta de nuestra casa, la idea es que esto ya no pase más, y que las aguas desemboquen en donde tiene que ser, no en nuestro pueblo". Motivo por el cual manifestaron que "esta obra ya la tendrían que haber hecho hace más de 20 años, planificada, y con los gastos, que sabemos, son de gran envergadura".

"Por las obras del ferrocarril, la gente tiene que dar una vuelta enorme para ir al centro de salud o para ir a comprar algo a la despensa, acá tenemos una abuela, a cargo de su pequeña nieta, las cuales quedan aisladas por esas construcciones".

"El canal ferroviario fue cavado un poco más, y esto significa que nos achicaron la calle, lo mismo que el paredón, que fue construido con la función de detener las aguas, pero sin embargo esta solución del municipio nos perjudicó más".

Finalmente, expresaron que "esta es nuestra entrada al sur de la provincia, y ahora tenemos que dar una vuelta de más de dos kilómetros cada vez que llueve, cuando esto hay que mantenerlo siempre".