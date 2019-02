El juez de Dolores resolvió que Sáenz "no tuvo nada que ver”

El intendente capitalino Gustavo Saenz publicó en un posteo en las redes sociales en el que afirma que, tras ponerse a disposición de la Justicia en el marco de una causa sobre extorsión a empresarios vinculados a las fotocopias de los cuadernos de la obra pública, a la que algunos sectores habrían querido asociarlo, el juez federal de Dolores lo desvinculó completamente.

“QUERIDOS AMIGOS. Quiero compartir con Uds parte de la resolución del Juez Federal de Dolores, me puse a disposición espontáneamente al día siguiente de enterarme de esta burda mentira y presente pruebas fehacientes de esta infame operación en mi contra (sic)”, señala el posteo.

Luego el mandatario municipal agrega: “A los canallas que armaron esta operación mafiosa que Dios los perdone, a los que creyeron en mi, mi eterno agradecimiento ! Hoy el Juez resuelve claramente, que NADA tuve que ver! A los que me difamaron, ensuciaron y calumniaron que Dios los bendiga, no espero sus disculpas, porque para eso hay que tener GRANDEZA Y NOBLEZA y Uds no la tuvieron! En nombre de mi flia y la memoria de mis padres GRACIAS !!! (sic)”.