En lo que va de 2019 hubo una ablación cada 14 días

Ayer por la madrugada se concluyó el cuarto operativo de ablación de órganos que hubo en Salta desde que comenzó el año 2019. Si siguen las proyecciones de dos operativos de ablación por mes, este año cerrará con un 60 por ciento más que el año pasado, cuando hubo 15. En 2017 hubo solo ocho.

Marcos Fronda, coordinador de operativos de ablación de Cucai Salta (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante), contó a El Tribuno que la última persona a la que se le realizó una ablación fue un hombre de 31 años oriundo de General Gemes, quien fue víctima de un siniestro vial el domingo último y resultó con muerte cerebral.

El operativo comenzó el lunes, a las 21, y terminó ayer, a la 1. En este caso solo se ablacionaron los riñones, que fueron trasplantados a dos salteños en el hospital Oñativia.

El operativo estuvo a cargo de Facundo Humacata y la ablación de los riñones en manos de Francisco Aguilar.

Fronda observó que está creciendo la conciencia sobre la importancia de donar órganos. Consideró que uno de los factores que habría influido en el aumento de operativos de ablación en 2018 y en 2019 fue la cobertura mediática de la sanción de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, 27.447, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018.

Con nombre propio

Esta normativa, más conocida como ley Justina, tomó el nombre de Justina Lo Cane, una niña de 12 años, quien padecía una cardiopatía y necesitaba un trasplante de corazón. Tras varios intentos de operación infructuosos, la nena murió el 22 de noviembre de 2017 en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, donde estuvo internada más de tres meses.

Durante la sanción de la ley se destacó que en la Argentina había unas 10.500 personas que esperaban trasplantes y que hasta entonces solo había 13 personas donantes voluntarias por cada millón de habitantes.

A principios de este año el Gobierno nacional reglamentó la ley Justina, que introdujo un cambio fundamental: los familiares de la persona fallecida ya no son los encargados de autorizar la donación. Además, la norma establece que se podrá realizar la ablación de órganos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado una constancia expresa de su oposición a la donación.

El Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) es la autoridad de aplicación de esta ley.

Unas 400 personas esperan órganos

Según informaron desde Cucai Salta, en la provincia hay unas 400 personas inscriptas en lista de espera para recibir distintos órganos. “Necesitamos donantes para bajar la lista de espera”, manifestó Fronda.

Contó que cuando aparece un donante se respeta a quien está en primer lugar. El equipo de trasplante evalúa al paciente y analiza si tiene las condiciones adecuadas para recibir un trasplante. Luego el laboratorio de histocompatibilidad estudia al receptor y al donante, para determinar si la intervención es factible.

Fronda aseguró que en Salta se está implementando la ley Justina, aunque consideró que hay mucha gente que no está informada sobre las implicancias de la normativa. Por eso, dijo que planean ir a los colegios secundarios y a los BSPA (Bachillerato Salteño Para Adultos) para concientizar a los estudiantes. Sobre todo quieren llegar a departamentos alejados de la capital, donde -consideró- hay más desconocimiento.

“Es una decisión personal, ya no depende de los familiares. Si no expresó su voluntad por el ‘no’, pasa a ser donante”, explicó el funcionario. “Los familiares, hasta que vayan tomando conciencia, se tienen que adecuar para que cumplamos la ley”.

Fronda analizó que las personas están tomando conciencia de la donación de órganos, más allá de que ahora sea una obligación. Relató que el año pasado muchos familiares aprobaron ablaciones de órganos porque sus parientes habían manifestado su intención de donar cuando estaban vivos o estaban de acuerdo con la donación. “Cuando se informan de la donación, se dan cuenta de que es buena. Hay que pensar que el día de mañana se puede estar en la vereda de enfrente”, reflexionó.