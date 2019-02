Ulises Jaitt demandó a Carolina Papaleo por decir que Natacha tenía HIV

Minutos antes de ir a la fiscalía a declarar en la causa por la muerte de su hermana Natacha, Ulises Jaitt aseguró que no va a parar hasta encontrar Justicia y dijo que además, demandó a Carolina Papaleo por haber dicho que la actriz fallecida el sábado por la madrugada en confusas circunstancias tenía HIV.

"Hay estudios que son falsos, hay mucha operación sobre Natacha y no voy a entrar en ese terreno porque es privado de la salud de mi hermana", dijo en Nosotros a la mañana al ser consultado por cómo estaba la actriz antes de morir.

Luego siguió: "A la que hable de ese tema, como fue el caso de (Carolina) Papapleo ya se le inició una demanda" y agregó que había muchas cosas que provenían de "operaciones de prensa".



El domingo la actriz y panelista de Incorrectas había estado como invitada en el programa de Mauro Viale, A pura verdad, para hablar del deceso de Natacha y opinó sobre la salud de la hermana de Ulises: "Dijiste (al conductor) que tenía un virus y yo no hablé de eso porque es parte de su intimidad, deduzco que tenía HIV. Si no lo decimos parece que es un tema tabú hablar del HIV".

"Es importante sabés por qué, porque como el organismo es sistémico, entender la vida de una persona, entender cómo llegó a ese final también es sistémico", agregó la actriz.

Cambiando de tema, el conductor radial se prometió llegar a la verdad. "Mi hermana merece saber lo que pasó y miré al cielo y juré dejar la vida para saber que pasó. Duermo tres horas, estoy atento a mis sobrinos, los llevo a comer, investigo como un fiscal más desde mi punto de vista".

Sobre cómo estaba él, contó: "En cuanto a quebrarme, no necesito show en cámara, mis lamentos los hago en privado en mi casa porque no me gusta mostrarme débil, no quiero dar ese mensaje".

Ayer él se había referido a la detención de Duarte, amigo de Natacha y quien la llevó al salón de fiestas en el barrio La Ñata: "La llevaron con el cuentito de un trabajo y terminó muerta".

Fuente: Infobae