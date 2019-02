El amigo personal de Macri se quedó con una de las centrales que privatizó el Gobierno 

El Gobierno de Mauricio Macri, a través de la empresa IEASA (continuadora de Enarsa), aprobó la venta de la central eléctrica Brigadier López, ubicada en Santa Fe, a Central Puerto, empresa propiedad de varios empresarios entre los que se destaca Nicolás ‘Nicky‘ Caputo, amigo personal del presidente Mauricio Macri. En la sociedad también participan Guillermo Reca y Eduardo Escasany y tiene participación la ANSeS.

Central Puerto, que fue la única oferente en la licitación, pagará US$ 165,432,500 y se hará cargo de una deuda por US$ 161.118.000, según informa Clarín. El acuerdo contempla, además de la venta, completar las obras para cerrar el ciclo de la central, lo que aumenta la capacidad de generación. Este paso fue estimado en un valor de US$ 50 millones por IEASA (Integración Energética Argentina S.A.), informó el Gobierno.

La adjudicación de la central Brigadier López a Central Puerto fue decidida por la Asamblea de accionistas de IEASA. El Gobierno también estaba licitando la otra usina de su propiedad, Ensenada de Barragán, de 540 MW. Pero, en este caso, la Asamblea declaró ‘fracasada‘ esta operación, que también contemplaba el cierre del ciclo combinado.

En este caso, IEASA encontró ‘inadmisibles la ofertas presentadas por YPF y Central Puerto, por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones‘.

Ahora, IEASA realizará un segundo llamado a licitación, en términos y condiciones sustancialmente similares a los de la licitación declarada fracasada, de forma tal de recibir ofertas en un plazo no inferior a 60 días y no superior a 90 días, tomando la mayor oferta recibida en la licitación fracasada, como precio base para la nueva licitación.

Central Puerto había ofertado US$ 583.529.500 (US$ 279.529.500 más una deuda que el comprador deber asumir de US$ 304 millones, según lo establecido en el pliego). E YPF presentó US$ 533.429.500 (US$ 229.429.500 más la deuda). Además, el comprador debía completar las obras de cierre de ciclo por US$ 150 millones.

Central Puerto es el principal grupo del mercado de generación eléctrica. Actualmente, la compañía tiene una potencia de 3.810 MW, más 659 MW en construcción. La potencia actual equivale a 11,4% del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) y su participación en el mercado argentino de generación térmica es de alrededor de 15%. Con Brigadier López sumará 280 MW.

Además de la usina Central Puerto, la empresa es dueña de Central Vuelta de Obligado, Termoeléctrica José de San Martín y Termoeléctrica Manuel Belgrano.

En 2018, mediante la subsidiaria CP Renovables, la compañía puso en marcha los parques eólicos La Castellana I y Achiras I, que agregan una potencia de 147 MW. Prevén construir cinco parques más con una potencia de 236 MW para llegar a un total de 383 MW.

Fuente: CLARÍN