"Decidimos realizar un tratamiento en la rodilla", indicó el tandilense en un comunicado, tras confirmar que no va a jugar el primer Masters de la temporada.

El argentino Juan Martín Del Potro se bajó de Indian Wells, el primer Masters de la temporada, debido a que no se recupera de sus lesiones, según indicó este miércoles el propio deportista en un comunicdo.

"Decidimos con mi equipo de trabajo realizar un tratamiendo de terapia regenerativa en la rodilla", explicó este miércoles en redes sociales.

El tandilense tuvo dolores en su rodilla durante toda la semana en la que jugó Delray Beach (donde cedió ante McDonald) lo que impidió que esté en el ATP 500 de Acapulco.

"Hoy no me sentía lo suficientemente bien para jugar, pero quería hacer mi mayor esfuerzo y creo que lo hice bien", había dicho en declaraciones a la prensa luego de aquella derrota.

Aquel torneo, fue su primero en forma oficial después de estar parado por lesión durante 131 días. "Luché hasta el último punto del partido, tuve mis oportunidades, pero es difícil ganar un partido de esta manera. No podía correr al cien por cien y en el final si te sientes cansado o si no tienes esa confianza para moverte no es fácil".