Mateo, sobre el momento de Gimnasia: “Los más grandes absorben la presión por nosotros”

Gimnasia y Tiro logró adquirir una bocanada de oxígeno tras el empate en el Martearena en el clásico contra Juventud Antoniana, pero no debe relajarse, porque en 48 horas tendrá otra final por la permanencia ante Altos Hornos Zapla en Jujuy y sabe que una derrota volvería a complicarlo. Con ese desgaste y esa presión sobre sus espaldas vive el plantel albo desde que arrancó la pretemporada.

Joaquín Mateo, quien retornará a la titularidad mañana ante el merengue en Palpalá, recordó la evolución que experimentó en este 2019 cuando ya pasaron casi 4 meses de aquella fractura de clavícula que lo marginó en su mejor momento. Y se refirió en diálogo con El Tribuno a aquella “mochila” que deben cargar los más jóvenes, que adquirieron consideración en este último tiempo.

“Es muy lindo jugar y tener como compañeros a los chicos que te acompañaron en las inferiores o la primera local, es un aliciente y una motivación que nos den la chance a todos por igual. Nosotros tratamos de apoyarnos en los más viejos, como quien dice, como (Pablo) Motta o Fabio (Giménez). Ellos con su experiencia nos apuntalan y absorben la presión para que nosotros juguemos tranquilos”, expresó Mateo en conversación con este matutino, para luego referirse a esta chance que tendrá de retornar al primer equipo, en principio, para reemplazar a su ladero Juan Pablo Pereyra.

“Me habló en la semana el Dany (Ramasco, el DT), me dijo que me veía mucho mejor y que me prepare para jugar, Me puso en la práctica y me sentí muy bien, con mucha confianza. Me estaba faltando el ritmo del año pasado, cuando estaba en plenitud, confianza que no tenía en los partidos de Copa Argentina. No sabía que me iba a costar volver, pero hoy estoy en un 10 en el aspecto físico y en plenitud para salir a la cancha”, dijo.

En relación al durísimo partido de mañana, Mateo consideró. “sabíamos que los ocho partidos que nos quedan serían finales, una tras de otra. Ya no podemos pensar en lo que pasó. Iremos a una cancha dura donde siempre nos cuesta cerrar los partidos”, remarcó el hábil atacante de la cantera millonaria, y recordó puntualmente “aquel partido del año pasado que lo teníamos prácticamente ganado, que jugamos un partidazo y que en dos descuidos nos ganan sobre el final de manera increíble. Y el choque por Copa Argentina en el que nos ganan sobre la hora. Este partido no será la excepción, no será fácil”.

Pero Mateo no piensa en los factores externos, como ser el arbitraje, que pueda inclinar la cancha para el local, en complicada situación y peleando las últimas fichas para no descender: “No hablamos de eso. Sabemos que jugar de visitante es complicado por todo eso, porque un árbitro puede inclinarse más por el local, pero estamos confiados en lo que venimos dando nosotros”, cerró.