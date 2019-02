Thelma: "Este mes no pude pagar el alquiler”

A varios meses de su denuncia contra Juan Darthés, en la que levantó la voz, y con eso desató una ola que visibilizó incontables casos de abuso, Thelma brindó una nota a OHLALÁ! sobre todo lo que vino después: su enorme responsabilidad de hoy.

A continuación, dejamos algunas de sus declaraciones más importantes:

Sobre su rol como cara visible del Me too argentino

“Me hago cargo de mi rol en este momento. ‘Me hago cargo’, suena a que me pesa, pero ya no me pesa. Encontré un equilibrio, no lo siento solo sobre mi espalda, porque estoy acompañada, asesorada, preguntando todo el tiempo”.

“Esta movida no se generó desde el querer castigar, no era ‘Yo voy a estar bien si logro el castigo’. Pero me gustaría que mi caso fuera ejemplificador, que sentara un precedente: de 1000 casos que suceden, solo 100 se denuncian y solo 1 o 2 llegan a condena”.

“Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?”

Sobre sanar las heridas

“A todas esas mujeres y hombres que pasan por situaciones como la mía: no nos tenemos que quedar tirados y llorando, la herida está, pero cuando hablás, ya no es una herida abierta. Al contrario, cuando hablás la estás sacando, en ese sacarla permitís que empiece el proceso de cicatrización”.

Sobre su mamá y su hermana

“Todas las víctimas tenemos madres. Y los victimarios también. Eso es fuerte: ¿por qué se habla de la madre de la víctima y no se habla de qué pasó con esa madre que crió un hijo victimario que tiene este tipo de conducta?”

“Mi hermana fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí. ‘Te apoyo’, respondió. Y bueno, después a cada uno se le juega otra cosa con su historia personal. Ahí no me puedo meter”.

Sobre la ola de denuncias

“Yo no sabía que no había suficientes personas atrás del 144 para atender, tampoco sabía que éramos tantas las que necesitábamos que nos atendieran. Siempre es la humanidad y después las leyes. No es que se crean las leyes y nacemos nosotros, siempre vamos armando después de una evolución.

Más allá del sistema, de si hay justicia en la Justicia, si lo hacés por ese camino, es poco probable que te sanes. Yo, desde este camino, ya siento una seguridad que antes no tenía, iba con pie de plomo pidiendo permiso. Ahora es con tranquilidad”.

Fuente: OHLALÁ!