La UNSa tampoco comienza las clases

La Comisión Directiva de Adiunsa, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), ratificó a través de un comunicado la adhesión al paro de Conadu Histórica, convocado para los días 6 y 7 de marzo, contra el ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri en Educación, Ciencia y Tecnología, y en reclamo de mejoras salariales.

Ayer, la Asociación Docente Provincial (ADP) anticipó su rechazo al aumento salarial propuesto por el Gobierno provincial, de 23% en cuotas; y anunció la realización de medidas de fuerza los días 6,7,8. Días antes había adelantado una postura similar Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta).

El paro será sin asistencia a los lugares de trabajo. Y, si bien la medida no explicita “la no toma de exámenes”, quienes deseen no tomarlos, gozarán de cobertura gremial.

Desde la entidad gremial adelantaron que participarán de la Marcha en Defensa de la Educación que se realizará en Salta capital el miércoles 6 de marzo, con lugar y horario a confirmar.

El viernes 8, Día Internacional de la Mujer, Adiunsa adhiere al paro convocado para ese día. Al respecto, precisaron que en el ámbito local se decidió que el paro sea únicamente de mujeres, "a efectos de visibilizar la ausencia de las compañeras en sus lugares de trabajo". En el caso específico de la marcha que se realiza ese día se propone la asistencia de mujeres y varones, previendo la cobertura gremial para todos los participantes del gremio.

Otras actividades

Para las semanas del 11 al 23 de marzo el gremio va a impulsar recorridas por las aulas, clases públicas, radios abiertas y otras medidas que permitan visibilizar los reclamos, en virtud de que la propuesta del Plenario de Conadu Histórica es que la suspensión de actividades sea a partir del 25/03, a efectos de garantizar efectividad, visibilización y contundencia en la medida.