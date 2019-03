Centurión no fue a entrenar y bus quedar libre

Ricardo Centurión está en pie de guerra. Luego de mandar una carta documenco a Racing exigiendo volver a entrenar con el plantel de primera división, ayer no se presentó al entrenamiento de la reserva. El club, por su parte, ratificará mediante otra misiva que cumple “con todas las obligaciones” como club con el futbolista.

Luego de haber recibido este miércoles la intimación del jugador, la institución de Avellaneda ya tiene lista la respuesta que girará en torno a que no existe incumplimiento alguno con él.

La comisión directiva de Racing contestará que “cumple con las condiciones acordadas y las obligaciones que impone Futbolistas Argentinos Agremiados para que el jugador cumpla su rol”.

“Desde el punto de vista legal se considera que no existió sanción laboral, en todo caso deportiva, y no afecta al contrato vigente”, se explicó desde el departamento de legales de la academia.

El martes Ricky Centurión había enviado una carta documento para que Racing lo reincorpore “en un plazo de 48 horas” a los entrenamientos del plantel de primera, tras la sanción que había aplicado el entrenador Eduardo Coudet con el aval del presidente del club, Víctor Blanco, y el mánager, Diego Milito.

“Los intimo perentorio plazo de 48 horas aclaren situación laboral, actuando con buena fe contractual y cesando con el estado de incertidumbre generado por sus ilegítimas y abusivas decisiones, haciéndome saber por medios legales las razones y motivaciones por las cuales se me impide formar parte del plantel superior de fútbol de la institución”, expresó Centurión en la misiva.

El jugador fue separado del plantel profesional por Coudet luego de haberlo desairado en pleno estadio Monumental, durante el partido ante River, y en momentos en que el DT le ordenaba ingresar al campo de juego.

Desde ese momento comenzó a entrenarse con la reserva, pero tampoco jugó ningún partido con el equipo, y es sabido que Coudet no lo quiere con el plantel profesional. .

En la carta documento Centurión responsabilizó al “secretario técnico Diego Milito” de imponerle el hecho de entrenar con la reserva.

Incluso Centurión indicó que si Racing no cumple el plazo establecido podría accionar alguna medida “bajo expreso apercibimiento de ejercer los derechos” que las normas le confieren e “iniciar las acciones judiciales expeditas a fin de obtener tutela efectiva” de sus derechos, aunque parece poco probable que quede con el pase en su poder.

Por último, el jugador expresó que hasta tanto Racing cumpla con lo que él pide, hará retención de tareas “hasta la total y cabal satisfacción” de sus “intimaciones y emplazamientos cursados”, algo que fue ratificado con su ausencia en la práctica de reserva.

Luego de la intimación del volante sumó la opinión de Sergio Marchi, el secretario general de Fútbolistas Argentinos Agremiados.

“El conflicto no se va a resolver fácilmente”, avisó. “Hasta ahora no se judicializó nada. Esto tiene que ir por otro carril, porque es una cuestión habitual que lamentablemente pasa cuando hay desinteligencia entre el empleador y el empleado”.

Ya se sabe que Chacho Coudet no lo quiere de vuelta en el plantel profesional, por lo que Centurión quiere irse. Y al parecer inició esta batalla legal para quedarse con el pase en su poder.