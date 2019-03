Oferta millonaria por el nuevo Mundial de Clubes

Una oferta de 25.000 millones de dólares de inversiones para el proyecto de un Mundial de Clubes de fútbol renovado, apoyado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, fue descartada.

Infantino defiende desde hace meses la necesidad de revolucionar el Mundial de Clubes, que se disputa actualmente cada diciembre con siete participantes, y que pretende ampliar a 24 clubes, con una frecuencia de cada cuatro años desde 2021.

Un grupo de inversores, cuyo nombre no facilitó la FIFA pero que según distintas fuentes procedían de Japón y Oriente Medio, había presentado una oferta de 25.000 millones de dólares para invertir en ese nuevo Mundial de Clubes y también en una Liga Mundial de Naciones, otro proyecto de Infantino.

“La oferta de inversores sobre el Mundial de Clubes ampliado fue descartada. Si el principio de este Mundial de Clubes ampliado es aprobado en marzo en Miami, se comercializará de manera tradicional, recurriendo a una licitación”, indicó una de las fuentes de la FIFA.

Ese grupo de inversores podría eventualmente presentar una nueva oferta, si se sigue ese proceso tradicional.

El anunció fue realizado el jueves en una reunión en Zurich del “Stakholders Committee”, que reúne a representantes de las confederaciones, de clubes, de las ligas y de los jugadores, y que preside el canadiense Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y Caribe (Concacaf). Infantino no participaba en esta reunión.

El proyecto de Infantino fue presentado hace un año y luego en octubre en Kigali, en una reunión del Consejo de la FIFA, el gobierno del fútbol mundial. Pero el presidente Infantino no logró aprobarlo entonces en Ruanda por la firme oposición que encontró, especialmente en la UEFA, que continúa denunciando que el proyecto es precipitado y poco transparente.

El Consejo de la FIFA tiene una nueva reunión los días 14 y 15 de marzo en Miami, durante la cual el proyecto de ampliar el Mundial de Qatar-2022 de 32 a 48 selecciones participantes podría también ser sometido a votación.



Cómo se jugaría este Mundial

La idea es ocupar las fechas de la actual Copa Confederaciones, habitualmente en la segunda quincena de junio. En esta primera edición de 2021, cuya sede está por determinar (podría ser China), las fechas serían entre el 10 y el 28 de junio.

Los 24 equipos quedarán divididos en ocho grupos de tres. Los ocho ganadores pasarán a la fase eliminatoria que arrancará en los cuartos de final. Los partidos no tendrán prórroga si persiste el empate tras los noventa y se resolverían en la tanda de penaltis.

Los equipos disputarían un mínimo de dos partidos, si caen en la fase de grupos, y un máximo de cinco si llegan hasta la final.

