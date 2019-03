"Es una alegría estar nominados para el premio Nobel de la Paz"

La organización Red Solidaria fue postulada para participar del premio Nobel de la Paz 2019. Juan Carr, su fundador, en diálogo en El Tribuno conversó sobre la importancia de esta nominación, el crecimiento de la Red en sus 24 años de historia y la relación que tiene con el norte de Argentina y los nodos que funcionan en Salta y Orán.

La Red Solidaria es una organización creada en 1995 por un grupo de personas encabezada por Juan Carr. Desde entonces, la actividad de este movimiento que trabaja por causas solidarias ha crecido ampliamente y está presente en 35 países.

En los últimos días se conoció que la Red Solidaria ha sido postulada a recibir el premio Nobel de la Paz.

Esta postulación no es nueva (ya había sido postulada en 2008 y el propio Juan Carr recibió una postulación en el 2012), pero la misma es tomada con alegría por todos los integrantes de la organización

¿Qué significa esta nominación para usted?

La nominación viene a través de la Unesco, dentro de la Cátedra de la Cultura de la Paz. La definición también es para nosotros muy consoladora y nos da mucha satisfacción. La Red Solidaria, más que una organización es un movimiento, y rescata de la Red Solidaria la manera de organizarse como ciudadanía. La manera de reunirse, de acordar para distintas temáticas. Nos alegra mucho porque es una nominación colectiva, esta nominación es de todos los voluntarios.

Ese reconocimiento colectivo del premio en esta categoría te alegra, genera un gran impacto positivo no solo en la Argentina sino en otros países donde va creciendo porque siempre estas cosas sirven para sumar y para tratar de seguir cambiando el mundo y la realidad.

¿Cómo fue creciendo a lo largo de estos años?

Éramos 5 hace 24 años y recién iban a empezar a llegar las computadoras. Entonces pensamos que esa tecnología que nadie sabía de qué se trataba la podíamos poner en red. Teníamos lo humano, lo comunitario, la solidaridad y la tecnología. Ahora, por supuesto, el WhatsApp, Linkedin, los medios tradicionales de comunicación han servido para multiplicar la Red. Somos muchos más, no sabemos bien cuántos somos por suerte. Sabemos que en 31 países tenemos alguna injerencia. En algunos muy bien, en México, en Ecuador, por supuesto en Argentina, pero ha crecido y también han crecido las temáticas. Al principio decíamos que íbamos a dedicarnos a los comedores comunitarios, a las escuelas rurales, a la solidaridad más tradicional, y después aparecieron otras temáticas. Ahora son exactamente 82.

¿Cuándo es el momento para abordar una problemática?

Cuando aparece una realidad nueva, la abordamos. Aparece la Violencia de Género, a ver qué podemos hacer; aparece la Celiaquía, a ver qué podemos hacer; autismo, cada vez que surge alguna catástrofe sin dudarlo nos organizamos y nos sumamos. Estamos muy contentos. Son 205 países, y todavía falta mucho por delante.

¿Cómo es la mirada del argentino en el otro?

Los argentinos en particular tenemos una mirada mucho más interesada en el otro. El argentino ve a alguien que sufre, alguien que siente mucho dolor, mira qué puede hacer, se acerca, abraza, abriga.

Ha habido un crecimiento real de la Cultura del Otro, del prójimo, del semejante. Lo vimos en las inundaciones en el Litoral en este enero. A veces alguien generaba una campaña para una inundación, o por un volcán o por una epidemia, y la gente mandaba cosas un poco rápidamente. Ahora te conmueve ver que envían ropa a veces nueva, a veces lavada, planchada, clasificada, que tiene una carta. También están pensando en el que sufrió la inundación. En esto que llamamos Cultura de la Solidaridad ha habido un crecimiento verdadero y lo celebramos.

¿Cuáles son los temas que abarcan los trabajos en red?

Los temas que abarca el trabajo de la Red también han cambiado. Primero aparecieron temáticas nuevas. Veíamos desde hace muchos años la violencia de género y gracias a ustedes, los comunicadores, se visibilizó y ahora es algo común no solo en lo negativo sino que hay una reacción. Aparecieron nuevas temáticas. Los chicos y chicas con autismo hace 20 años era una rareza compleja, confusa y ahora una situación tan particular como el autismo ocupa un lugar. Apareció la celiaquía que llevó a hablar de la alimentación; apareció el mundo del reciclado, la batalla contra los plásticos. Hay algunas que se mantienen, la donación de sangre siempre hace falta, pero sigue aumentando. Año a año aumenta el número de trasplantes de médula ósea y de órganos. El optimismo para nosotros es una herramienta de trabajo, no solo es una cualidad personal. Creemos que hay un crecimiento importante de la cosa comunitaria y de la mirada hacia el otro.

¿Cuál es su relación con Salta?

El amor me cruzó con mi mujer hace más de 30 años, que es de familia salteña, parece que la vida así lo quiso. Salta le ha dado a la Argentina muchos poetas y poetizas le ha dado próceres, que entregaron la vida en tantas circunstancias. Ese norte tiene una vida entregada a la vida al resto del país durante más de 200 años, con situaciones sociales complejas, debe ser esa mezcla de tantas cosas que me ha subyugado desde siempre.

¿Qué mensaje le envía a los voluntarios de Salta y Orán?

No tengo más que abrazar y agradecer a Orán y a Salta en general, por sumarse a esta cultura de la solidaridad, por su contribución permanente aún en esta distancia geográfica.