Cáncer, la consulta temprana sigue siendo determinante

Mañana se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer. Esta dolencia, en muchos casos, comenzó a ser controlable e incluso reversible. No solo tienen que ver los avances de la ciencia sino también la prevención. Médicos remarcan que un diagnóstico certero y a tiempo son claves para un tratamiento.

Según el Instituto Nacional de Cáncer, en base a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes (no se incluye al tumor de piel no melanoma). Esta cifra la posiciona dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media alta (rango 177 a 245,6 por 100.000 habitantes. El país ocupa el séptimo lugar en Latinoamérica. Esta estimación corresponde a más de 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año.

La IARC calculó para el país una incidencia de 269 casos nuevos de cáncer por año por cada 100.000 varones y 290 por cada 100.000 mujeres.

En el puesto doce figuran los casos de cáncer de encéfalo y del sistema nervioso central. En el país se dan 3.001 casos, 1.587 en hombres y 1.414 en mujeres.

El neurocirujano Guillermo Vergara advirtió que en la provincia las estadísticas sobre cáncer no son claras, lo mismo ocurre a nivel nacional, ya que no se refleja un relevamiento específico sobre cada uno de los tipos de cáncer que afectan al sistema nervioso central y periférico.

Sin embargo, el profesional afirmó que se pueden tener en cuenta las estadísticas que lleva adelante Estados Unidos, donde la incidencia de cáncer de cerebro es de 20 casos cada 10 mil habitantes.

En cuanto al rango de edades, Vergara detalló que el cáncer en el sistema nervioso se hace un corte de medición sobre los menores de 15 años y los mayores de esta edad. "En los mayores de 15 años, el tumor más frecuente es el denominado meningioma, que afecta aun 40 por ciento de los pacientes con cáncer. Le siguen los tumores malignos que representan un 30% y luego otros tumores. En los chicos estos porcentajes cambian. Los tumores malignos son más frecuentes que en los adultos", precisó.

Sobre las causas, el médico apuntó que en el caso de los tumores de cerebro -a diferencia de otros cánceres del resto del cuerpo como el de pulmón que está asociado al cigarrillo o el cáncer de piel asociado a los rayos ultravioletas- no hay un factor específico.

Antecedentes

El neurocirujano Pablo Sirena dijo que en los adultos el cáncer de cerebro puede haberse generado luego de un cáncer de hígado u otro. "Pero aquí ya se habla de una metástasis", agregó.

En cuanto a la prevalencia genética, los profesionales afirmaron que no se puede expresar que esto sea un factor preponderante para presentar cáncer de cerebro.

Sin embargo, en algunos casos se presentan los que se conoce como neurofibromatosis, que se heredan de los progenitores, pero son enfermedades puntuales. "No se da en los casos de meningioma por ejemplo", explicó Sirena.

El meningioma es un tumor benigno que afecta la meninges, que es la capa que recubre al cerebro. Si bien se origina sobre la membrana según su extensión, toma contacto con el cerebro y puede generar daños según las áreas que afecte.

Tratamientos

Realizar una cirugía de cerebro es siempre temible, pero en la actualidad los avances tecnológicos también llegaron a los quirófanos y a los tratamientos posteriores a una cirugía.

La detección de los tumores se realiza, en primer lugar, con una resonancia. Una vez realizado este estudio se solicita la práctica de una toma de muestra de tejido. A través de este estudio se puede determinar si se trata de un tumor maligno o no.

Luego de la cirugía, si el tumor es maligno se realizan tratamientos con rayos o quimioterapia. Los profesionales indicaron que, en caso de tratarse de pacientes oncológicos, las obras sociales cubren todos los tratamientos posteriores a la cirugía.

En el caso de los tumores benignos, no se requiere de tratamientos y controles posteriores, pero si el paciente presenta daños generados por la presencia del tumor se los deriva para que realicen la rehabilitación correspondientes.

"En muchos casos el tumor puede generar daños por la localización en la que estuvieron y pueden dejar secuelas en el habla o el movimiento. Esto implica que el paciente asista a los profesionales que los ayudarán en su recuperación", expresó el doctor Guillermo Vergara.

Al respecto de las cirugía, el profesional Pablo Sirena destacó que en Salta se cuenta con los medios para poder realizar cirugías correspondientes para extirpar los diferentes tumores, tanto de cerebro como de columna vertebral.

En la actualidad, estas cirugías, si el caso no es complicado, tienen una duración de cuatro horas. Luego el pacientes es derivado a terapia donde permanece un día y otros tres en sala común. De no haber complicaciones, el pacientes regresa a su casa luego de no más de cuatro días para continuar con el tratamiento que le corresponda. Lo posterior a la cirugía debe contar con el apoyo de psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, fisioterapeutas y endocrinólogos, en algunos casos. "Hoy las cirugías se pueden realizar con el paciente despierto y las prótesis que se utilizan son realizadas en 3D, ya que se están dejando las lado las placas de metal", expresó Sirena.

Más de 2.800 consultas en el San Bernardo en 2018

El servicio de Oncología atiende de lunes a viernes, entre las 9 y las 12.

En el hospital San Bernardo funciona un servicio de Oncología con dos consultorios, en los que se atiende de lunes a viernes, de 9 a 12. En 2018 se atendieron 2.800 consultas de pacientes mayores de 15 años.

Este nosocomio, además, cuenta con un sector de internación y una sala de quimioterapia con cinco sillones. En el caso de pacientes sin obra social, los medicamentos son provistos por el programa de Oncología de Salud Pública.

El hospital Señor del Milagro cuenta con un sector de Oncología, al cual se derivan los pacientes previa intervención del médico clínico. El sector de medicina clínica brinda atención de lunes a viernes.

Los turnos se otorgan a través de la línea gratuita 148 o en forma personal de lunes a viernes desde las 7, con documento de identidad; y los lunes, miércoles y viernes, también desde las 12.30.

El término cáncer es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, como pulmones, hígado, intestinos, colon, mamas, cuello uterino, próstata, piel, esófago, boca, etc. Otras denominaciones utilizadas para designar esta patología son “tumores malignos” o “neoplasias malignas”.

Un tumor canceroso puede originarse en cualquier parte del cuerpo y provocar metástasis, lo que significa que otros órganos son invadidos por células anormales que se multiplican rápidamente.

En algunos casos, la cura puede obtenerse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia. Es importante la detección temprana y seguir un tratamiento adecuado.

A consumir frutas, verduras y legumbres

Se debe evitar el consumo de ácidos grasos trans, que están en golosinas.

Un estilo de vida saludable consiste en alimentarse con más frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir el consumo de grasas de origen animal contenidas en fiambres, embutidos, manteca y leche entera. También se debe evitar el consumo de ácidos grasos trans, que se encuentran en productos de pastelería, golosinas y snacks.

Implica también realizar actividad física en forma diaria y por lo menos durante 30 minutos, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el tabaco, no exponerse al sol sin protección entre las 10 y las 17, sobre todo niños menores de tres años y personas de piel blanca, cabello y ojos claros.

Mujeres

Para prevenir cáncer de cuello de útero en la vida adulta, las niñas de 11 años deben recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que es obligatoria y gratuita en todo el país. Las mujeres, a partir de los 25 años, deben realizarse un examen de Papanicolaou (PAP) cada tres años y consultar al ginecólogo ante cualquier anomalía.

Se recomienda a las mujeres de entre 50 y 70 años realizarse una mamografía cada dos años y efectuarse exámenes de mamas.