Las tarifas y el dólar, las amenazas para esta campaña tabacalera

La campaña tabacalera avanza entre los muy buenos resultados productivos, como consecuencia de un cultivo de buena calidad, y la incertidumbre económica por los valores de las tarifas y el dólar. En este contexto, la cooperativa salteña espera que Brasil, principal productor mundial del cultivo, fije el precio del tabaco, ya que se toma como referencia para el resto de los productores.

La Confederación de la Mediana Empresa (CAME) planteó un alerta por la producción tabacalera y otras economías regionales. "Se registra un nulo o escaso nivel de rentabilidad en plena época de cosecha que impide cualquier planificación a corto y mediano plazo", advirtieron días atrás.

"La campaña actual está muy difícil, se ha incrementado muchísimo la tarifa de la luz y el gas, además el precio de los agroquímicos está en dólares", indicó el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, quien agregó que "el productor está muy complicado porque no le alcanza para nada".

Respecto del precio del tabaco para esta campaña, Amat explicó que "todavía no se ha cerrado ningún valor porque no vemos que estén dadas las condiciones para cerrar un precio que le permita al productor cubrir todos los gastos".

El sector, principal motor económico del Valle de Lerma, espera que Brasil tenga un precio definitivo, ya que es el principal referente. "Hay que tener en cuenta que Brasil produce anualmente 600 millones de kilos y marcan una tendencia en el precio internacional, cosa que nosotros no hacemos con nuestro volumen de 80 millones de kilos", apuntó el dirigente.

El año pasado, la industria y la producción acordaron un valor de referencia de 53,11 pesos para el kilo de tabaco Virginia, monto que implicaba un aumento del 23 por ciento en relación con la campaña anterior, cuando se pagaba 43,18 pesos.

Con una inflación que rozó el 50 por ciento en 2018, y una devaluación del peso que ronda el 100 por ciento con respecto a la campaña anterior, fijar un precio de referencia no será una tarea sencilla. En los últimos años, a la producción y la industria les cuesta mucho ponerse de acuerdo sobre el valor que debe tener el tabaco clase B1F de referencia. El año pasado, los productores exigían el 35 por ciento y las tabacaleras solo querían pagar el 15.

Debieron intervenir las cámaras de Salta y Jujuy y la cooperativa salteña (ambas provincias negocian en conjunto) para establecer el monto de $53,11.

"Estamos esperando que Brasil tenga un valor de referencia para ver nosotros el precio FOB que se puede pagar acá también, si bien Salta tiene unas condiciones distintas a las de Jujuy y otras provincias, porque nosotros desde la cooperativa hemos financiado el cien por cien de los insumos de los productores y no le venimos descontando nada, en los otros acopios han financiado muy poco o directamente nada, y entonces la situación de los que son clientes en otro lado es distinta", señaló el titular de la Cámara del Tabaco local.

Amat explicó que productivamente este año el tabaco tiene "muy buena calidad", pero el volumen cayó un poco "por las lluvias tempranas que hubo y, ahora, la sequía".

"Se está apurando mucho el tabaco y no hay capacidad de secado para cosechar todo, así que vamos a tener pérdidas en los kilos que teníamos previsto cosechar", indicó, y amplió: "Esperábamos unos 36 millones de kilos en Salta y hoy ya estamos hablando de 32 millones". "No obstante, al ser tabaco de muy buena calidad, no vamos a tener problemas para cubrir los mercados que tenemos comprometidos, siempre y cuando no tengamos sorpresas con eventos de granizo en febrero y marzo, que son los meses que nos quedan para cosechar e ingresar en abril a la cooperativa", concluyó.

Senasa aprobó la exportación con nuevos requisitos

Salta cumple las normas sanitarias y consolida envíos de tabaco al mercado chino.

Operarios trabajan en la clasificación del tabaco.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó el proceso de exportación a China de tabaco producido en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones y Tucumán, mediante la resolución 65/2019 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa precisó que China exige determinados requisitos fitosanitarios para permitir el ingreso a su territorio de tabaco Virginia y Burley, variedades que se producen en las cuatro provincias argentinas.

Dichos requisitos están establecidos en el “Acuerdo de requerimientos fitosanitarios para la introducción de hojas de tabaco de Argentina a China”, recordó al indicar que pueden aparecen plagas como Peronospora Tabacina, Lasioderma Serricorne, Ephestia Elutella, Sorghum Halepense y Sorghum Almum.

Algunos de los requisitos fueron modificados este año, como la incorporación del Renspa y de las fechas límite para los controles.

“Considerando la biología de la plaga y las condiciones climáticas que se dan en las áreas tabacaleras, es imprescindible establecer períodos máximos de inicio de monitoreo a fin de lograr una detección temprana de la plaga y así realizar acciones de control para evitar su dispersión”, señala la resolución.

Por ello, dispuso que los productores de tabaco que destinen su producción a la exportación a China deben estar en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), y realizar la actualización anual de su inscripción.

Además, tienen que declarar la producción del cultivo de tabaco antes del 30 de junio de cada año, incorporar a sus prácticas culturales la utilización y aplicación de productos fitosanitarios autorizados para ese fin y en las dosificaciones indicadas.

El Senasa determinó asimismo que el cultivo de tabaco a exportar a China debe ser controlado durante todo su ciclo, desde la etapa de almácigo hasta su cosecha, y fijó que los controles deben ser realizados por una persona capacitada y habilitada por el organismo.

Los controles deben iniciarse antes del 15 de julio de cada campaña para Salta, Jujuy y Tucumán; y del 31 de julio para el caso de Misiones.

Argentina produce anualmente 40.000 toneladas de tabaco Burley y 73.000 de Virginia, de las cuales el 85% se destina a la exportación.

10 años de exportaciones

“Hace 10 años que le vendemos tabaco a China”, indicó a El Tribuno el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, y destacó que “el Senasa hace un seguimiento de la situación sanitaria todos los años porque China necesita que el tabaco sea libre de moho azul, que es una enfermedad que hay en algunos países y que, cuando la detectan bloquean el ingreso”.