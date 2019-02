La Candelaria honró a su santa patrona con música y canto

Con notable éxito se llevó a cabo la nueva edición del Festival de La Candelaria, que una vez más contó con más de 10 mil personas, que disfrutaron el espectáculo de manera gratuita.

La fiesta, que se realiza en honor a Nuestra Señora de La Candelaria, patrona del pueblo, contó con una cartelera de notable nivel.

La actividad se inició a las 7 de la mañana con la salva de bombas; la misa se realizó desde las 10. Luego, fue la la procesión y el desfile de las agrupaciones gauchas e instituciones.

“La lluvia no fue impedimento para suspender la fiesta del pueblo, lo mismo se realizaron los actos previstos para la ocasión. El festival se demoró un par de horas pero finalmente la gente pudo disfrutar con los artistas de notable nivel que desfilaron por el escenario, fue emocionante ver la xecelente comunión que se logró en el predio. Los habitantes esperan con ansias esta convocatoria y gracias a Dios todo se resultó dentro de la pactado”, aseguró Julio Marcelo Romano, intendente de La Candelaria.

Un importante número de artistas pasaron por el escenario. Se destacaron: Paola Arias, Lázaro Caballero, Javier Jiménez, Super Band, Chirettes, Los Cantores del Alba y sus Mariachis, Los Teuco y Vanessa Paz, Tunay, Raúl Pastor y Los Miirlos. Además estuvieron: Ciro Arias, Cautivos Salteños, Cauces, Nico Cau, Herencia Santiagueña, Piantao, Mudayki, Dúo Clavisal, Oscar Olazo, Gerardo Arias, Los Norteños, Los Hermanos Arias, Grillo Sabalza, Los Hijos del Viento, La Saeta, Daniel Daniel, Las Voces del Tala, Carreros, Los más Buscados del Humor, Pamela Sequiera, Natalia Iturres, Adrián Pérez, Brian Toro y su Padre, ballet Tradición Norteña, y la academia municipal.

La jornada también contó con la atrayente jineteada y la destreza gaucha, con destacadas tropillas de la provincia.

“La despiadada” suena avasallante y hasta con una cuota de crueldad, pero lógicamente se lo debe trasladar al plano artístico donde la cantante Paola Arias “atropella” con su talento en cada escenario que requiere de su presencia. “Siempre representa un placer poder actuar en mi provincia, jamás debo olvidar que en este suelo recibí los primeros aplausos y fueron quienes me motivaron a abrazarse a esta hermosa profesión”, comentó Arias.

La “Gauchita” fue uno de los números centrales de la convocatoria en La Candelaria.

“La Candelaria me recuerda mucho al lugar donde me crié: La Troja. En la actualidad sigo pegado a mi línea musical de toda una vida, eso que aprendí de los guitarreros anónimos que llegaban a La Troja a trabajar en el tabaco, cortando leña, peones de campo, etc. Ellos los fines de semana cuando terminaban su jornada se juntaban a guitarrear en mi casa, que era el boliche del lugar. Esta forma de cantar la llevé por muchos escenarios del país. No todos observaron, en esta oportunidad no van a faltaron los violines, bandoneón, acordeón, guitarra y bombo, para hacer un recorrido de los ritmos de cada región del país”, aseveró Javier Jiménez, otro de los artistas que actuó en La Candelaria.

En la vida hay realidades que jamás dejan de sorprender...hechos que suceden porque simplemente tienen que ocurrir. En el mundo de la música siempre se asegura que el artista debe tener “ángel” para poder transmitir su mensaje al público. Se trata de una historia que se relaciona con el conjunto folclórico salteño Chirettes, que en un lapso breve lograron acaparar la atención de los amantes de éste género musicay y en La Candelaria no fueron la excepción, el público disfrutó a pleno con estos jóvenes artistas.