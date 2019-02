San Antonio venció al tricolor y le pisa los talones al cuervo

Primera victoria del año para el equipo de Martín Martos en su segunda presentación en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

San Antonio sacó a relucir su “chapa” de candidato y se impuso por 2 a 0 frente a Cachorros y dejó atrás el empate en el debut ante Olimpia Oriental para ahora ser el único escolta de Central Norte.

La villa arrancó mejor inquietando de entrada a la defensa tricolor, sobre todo en las pelotas paradas. A los 12’ Pablo Ramos salvó al tricolor tras un cabezazo de Matías Vicedo. El equipo de Martín Martos inclinó la cancha y Cachorros solo lastimó con la velocidad de Nicolás Arteaga, pero sin ideas claras a la hora de enfrentar a Mariano Maino. Salvo algunas contras de Cachorros, el dominio de San Antonio prevaleció durante todo esa primera mitad hasta que a los 39’, Leonardo Silveira aprovechó un error del arquero Pablo Ramos, definió por arriba del guardavallas y gritó el 1 a 0 para la villa para poner justicia en el marcador. Antes del final de los primeros cuarenta y cinco minutos tuvo dos chances para ampliar el marcador pero careció de efectividad a la hora de enfrentar a Ramos.

En el complemento, San Antonio tomó la iniciativa nuevamente, Facundo Girón cabeceó y Pablo Ramos se lució atajando la pelota. De a poco, la villa fue arrinconando al tricolor que solo pudo llegar al área rival con un tibio remate de Facundo Andrada pasando la media hora de juego. Las acciones se emparejaron un poco hasta que a los 34’ Agustín Velazco se proyectó por el área del tricolor y Agustín Carabajal le cometió falta y el árbitro Gustavo Gómez no dudó para cobrar penal. Matías Vicedo se hizo cargo del penal y decretó el 2 a 0 para el azulgrana.

Con el correr de los minutos, la villa cuidó la victoria y hasta se dio el lujo de hacer ingresar a Gustavo Balvorín para terminar festejando los primeros tres puntos en el campeonato y llegar entonado a su próximo compromiso, nada más ni nada menos que contra el puntero de la zona, Central Norte.

La síntesis:

S. ANTONIO 2 - CACHORROS 0

M. Maino - P. Ramos

P. Luna - A. Carabajal

J. Mamaní - G. Benítez

F. Girón - M. Sánchez

A. Velazco - W. Flores

A. Rojas - C. Churquina

C. Ávalos - M. Bernal

L. Silveira - N. Arteaga

M. Navarro - L. Cruz

M. Vicedo - M. Botelli

N. Lucero - M. González

DT: M. Martos - DT: O. Mendía

Goles: PT: 39’ L. Silveira (SA). ST: 35’ M. Vicedo (SA).

Cambios: ST: inicio, F. Andrada por M. Botelli (C), 18’ F. Ambrogi por W. Flores (C), 25’ J. Gregorezyn por M. Navarro (SA), 28’ H. Fernández por L. Cruz (C), 36’ M. Campos por N. Lucero (SA) y 40’ G. Balvorín por L. Silveira (SA).

Jornada: 2ª Fecha - Zona 3

Estadio: Martearena

Árbitro: Gustavo Gómez