El dolor de Wanda Nara y Mauro Icardi por la muerte de su perro

Momento de dolor en la familia Icardi. Mauro y Wanda Nara perdieron a un miembro de su clan, su perro Coco. El matrimonio despidió a las mascota, que tenía cuenta de Instagram propia, a través de fotos y sentidos mensajes en sus redes sociales.

"'Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás'. @cocoicardi aunque no paremos de llorar, nos quedaremos con los lindos recuerdos", escribió la mujer del futbolista argentino del Inter.



"Nadie se anima a contarle a tu mejor amiga Francesca que tanto te extrañará... y todos estamos tristes por vos y sobre todo por @mauroicardi que te amaba tanto y eras su mejor compañero de salidas. Porque no había para él mejor opción ni plan que estar con vos. Te extrañaremos te queremos por siempre #Cokito", agregó triste.



Pero a quien le pegó más fuerte la muerte del perro de raza weimaraner es a Icardi. "Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estes estarás bien y siempre estarás entre nosotros porque tu recuerdo no se borrara nunca. Te queremos mucho Cokito. Tu familia", expresó el futbolista junto a una serie de fotos con su mascota en diferentes momentos de su vida.

Fuente: Diario Show