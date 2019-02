"En un país donde te peleás todo el tiempo no hay futuro"

La recorrida del gobernador Juan Manuel Urtubey por los medios nacionales como parte de su campaña presidencial tuvo un nuevo capítulo el sábado por la noche, cuando asistió con su esposa, Isabel Macedo, al programa de Mirtha Legrand. El mandatario aprovechó la audiencia del tradicional espacio para insistir en su propuesta de "superar la grieta".

Juan Manuel Urtubey volvió a distanciarse de la disputa entre Mauricio Macri y Cristina Fernández. "En un país donde te peleás todo el tiempo no hay trabajo, no hay futuro. Hay que animarse a cambiar el sistema. Si seguimos haciendo lo mismo, estoy seguro de que nos va a ir mal", consideró en la mesa de Mirtha.

El gobernador también cuestionó al actual Gobierno nacional. "Privilegiaron la pelea política para tratar de ganar elecciones por sobre la gestión. Y al país no le está yendo bien", dijo.

También trató de mostrarse crítico con el aumento de tarifas. Consideró que los aumentos "no sirven para nada". "En el mundo, las obras se hacen con financiamiento y no con tarifazos. El Gobierno tomó la decisión de achicar el déficit fiscal a cualquier precio, que es correcto, pero el problema es que en un contexto donde la Argentina no crece, eso significa desempleo, cierre de empresas y la gente con peor calidad de vida", aseguró.

El precandidato de Alternativa Federal también volvió sobre su deseo de tener un sistema semiparlamentario. "Cuando vayamos a un sistema semiparlamentario y el presidente tenga un poco menos de poder va a haber más estabilidad para las políticas públicas y más estabilidad para la Argentina", consideró. "Quiero ser presidente porque hay que animarse a cambiar en serio", agregó.

Vida privada

Más allá de exponer ideas sobre la política y la situación que atraviesa el país, Urtubey y Macedo no esquivaron las preguntas sobre su vida privada y volvieron a contar cómo se conocieron.

En la primera presentación que hicieron juntos en La Noche de Mirtha, la actriz resaltó: "Juan Manuel me gustó desde el principio".

Relataron que se conocieron gracias a un amigo que tienen en común, que los invitó a una cena. Según recordaron, se quedaron charlando no solo durante toda la noche, sino hasta la mañana

"Fue un papelón total, porque los dueños de casa se fueron a dormir. Cuando nos dimos cuenta de la hora dijimos: "Esta gente se va a levantar, esto es un papelón. Seguíamos hablando y cuando nos dimos cuenta salimos corriendo", describió Urtubey.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey llevan tres años juntos y son padres de Isabelita, que tiene ocho meses.

La actriz contó que recorre los barrios para trabajar en un programa que otorga créditos a pequeñas emprendedoras en Salta.

También aseguró que volvería a la actuación en cuanto llegue un proyecto que le interese, más allá de que en este momento no se está dedicando a su carrera y destina gran parte de su tiempo a acompañar a su marido en sus actividades de campaña.

"Es un momento muy especial", dijo, con respecto a cómo vive su maternidad Isabel Macedo, que también cumplió con el ritual de pararse para mostrar su vestimenta, peinado y maquillaje, como hacen muchas de las mujeres que visitan el programa de Mirtha Legrand.