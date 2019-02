Los Patriots y Brady en lo más alto: conquistaron su sexta corona del Super Bowl ante los Rams

Tom Brady finalmente tiene su sexto anillo. No sería posible sin la ayuda de sus amigos.

Sony Michel anotó en acarreo de dos yardas a mediados del último cuarto, Julian Edelman tuvo 10 recepciones para 141 yardas y Stephon Gilmore inteceptó un pase a 4:17 del final y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron el domingo 13-3 a los Rams de Los Angeles para ganar su segundo título de la NFL en tres años y el sexto desde 2001.

No fue bonito ni espectacular, pero vale lo mismo.

