El Barcelona cruza los dedos por Messi

La Pulga no entrenó este lunes en el Barça, que el miércoles enfrentará a Real Madrid por la Copa del Rey.

Lionel Messi no entrenó hoy con el resto de sus compañeros de Barcelona por precaución, en la previa al cruce del próximo miércoles ante Real Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Messi se ausentó del primer entrenamiento de la semana después de sufrir una contractura en el aductor derecho, el sábado pasado en el empate 2-2 contra Valencia en el Camp Nou por la liga española, con dos goles del crack rosarino.

Barcelona no dio hoy información sobre la dolencia de Messi, pero el portal catalán Sport apuntó que no hay "ninguna inquietud", según dijeron autoridades del vigente campeón de la liga española.

La presencia de Messi ante su clásico rival "merengue", hasta el momento, es una incógnita.

El plantel del Barcelona retornará mañana al trabajo y aguardará por el máximo goleador histórico del club de cara al Superclásico español del miércoles, por la ida de semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou.