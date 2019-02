La UIF pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio oral por la causa Hotesur

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur.

Así lo hizo el organismo ante el juez federal Julián Ercolini, quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso, en el que la ex mandataria está procesada por el delito de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras.

Ahora, el magistrado correrá vista a la Oficina Anticorrupción (OA), también querellante en el caso, y luego resolverá sobre el expediente.

El pedido de juicio ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, por las presuntas maniobras de lavado de dinero con el alquiler de habitaciones.

El reclamo del Ministerio Público Fiscal alcanza a la ex jefa de Estado, a sus dos hijos, y el empresario detenido en otra causa por lavado de dinero Lázaro Báez.

Ercolini también debe definir por el futuro de los otros imputados en la causa: Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.

La investigación es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la ‘ruta del dinero K‘.

‘Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados‘, sostuvieron los fiscales.