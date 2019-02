El litio salteño llevará al país al segundo lugar de producción en el mundo

Con alrededor de 50 proyectos de extracción de litio en desarrollo, de los cuales dos se encuentran en fase avanzada para ya estar en producción dentro de dos años, en Salta están puestas las principales expectativas del Gobierno nacional para que el país se convierta en el segundo mayor productor de ese mineral en el mundo en 2022. La provincia lidera las proyecciones de inversión del denominado "oro blanco", por sobre Catamarca y Jujuy, donde se encuentran las dos únicas minas activas de la Argentina donde se extrae el insumo.

El año pasado Salta encabezó el ranking mundial de anuncios de inversiones para la explotación de litio, con US$ 1.525 millones presupuestados por tres empresas. Se trata de la china Ganfeng Lithium International, que proyecta US$ 675 millones para el Salar de Llullaillaco; la surcoreana Pohang Iron and Steel Company, que anunció inversiones por US$ 450 millones para producir hidróxido y carbonato de litio de material extraído en el Salar del Hombre Muerto, y la francesa Eramet, que confirmó la disposición de US$ 400 millones para los salares Centenario y Ratones.

El subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mariano Lamothe, indicó en su reciente visita a Canadá, para la promoción de los recursos naturales locales, que para 2022 se espera "tener una capacidad de producción de 290.000 toneladas anuales de LCE (equivalente de carbonato de litio)".

Australia lidera el mercado del litio, con el 44% de la producción (en ese país el mineral se obtiene de roca). Le siguen los salares de Chile, con el 33% del total extraído, y los de Argentina, con el 13%.

Impulsado por el desarrollo de la industria automotriz eléctrica, la demanda de litio de parte de los productores de esa tecnología (Asia, la Unión Europea y Estados Unidos) creció exponencialmente en los últimos años, al igual que su cotización.

El precio del carbonato de litio para batería creció 168% entre 2010 y 2017. En la actualidad el valor de la tonelada del metal alcalino ronda los US$ 14.000.

Según proyecciones oficiales, en 2023 Salta estará en condiciones de producir 110.000 toneladas de litio, equivalente al 38% de su potencial máximo.

Lo que viene

Está previsto que en 2021 entre en producción en Salta lo que se anunció como la planta de litio más grande del mundo. Las instalaciones están ubicadas en el Salar del Rincón, a 20 kilómetros del Paso de Sico. Está a cargo de Rincón Mining, compañía de capitales canadienses y con base en Australia. Por otro lado, en los salares Centenario y Ratones, ubicados a 150 kilómetros de San Antonio de los Cobres, el grupo francés Eramet anunció que empezará a construir este año las instalaciones para extraer carbonato de litio y proyectan empezar la producción a fines de 2020.

Los proyectos más avanzados