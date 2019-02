Pedirán la destitución de un edil acusado de abuso sexual

El concejal Ramón Isauro Rodríguez, del Frente Plural, fue denunciado por una joven de 22 años de haberla violado. La grave acusación conmovió no solo a la opinión pública sino también a varios de los integrantes del Concejo Deliberante de Orán, quienes no dudaron en proclamarse en contra de la situación y hoy llamarán a una extraordinaria para tratar la situación del edil. Se presume que pedirán su destitución. El hecho ocurrió a la salida de un boliche bailable el fin de semana, donde la víctima había asistido junto al denunciado y un amigo de este.

Al parecer y según lo denunciado por la madre de la damnificada, víctima y victimario se conocían desde hacía un tiempo y entablado una amistad. Sin embargo, la joven apuntó que jamás imaginó un desenlace como el que le tuvo que contar a su madre y ratificar después en la comisaría 20 de Orán.

En la mira de la Justicia, el concejal Rodríguez se presentó ayer por la mañana acompañado de su amigo, dueño de la camioneta 4x4 donde subieron a la mujer de 22 años, en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad, a cargo de la doctora María Soledad Filtrín. El amigo del concejal reconoció ser quien conducía la camioneta.

Por disposición del Juzgado de Garantías en turno, los hombres fueron trasladados a la sede policial en calidad de aprehendidos. En tanto, el magistrado analizaba las circunstancias tras el pedido formal de detención realizado por la fiscal. Tras el control de legalidad, los dos fueron imputados y quedaron detenidos.

Llamarán a extraordinaria

La concejal del Partido Obrero y presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Orán, Nélida Díaz, solicitó un pedido de sesión extraordinaria para tratar el delicado y grave tema donde un edil del mismo edificio comunal fue denunciado de violación. La titular del cuerpo legislativo municipal, Jorgelina Juárez, confirmó ayer que sus pares decidieron en realizar hoy desde las 19.30 una sesión extraordinaria.

Tratarán el futuro del concejal Ramón Rodríguez, sindicado de ser el autor de un abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de 22 años. "Es terrible y muy serio, no podemos dejar pasar por alto este tipo de denuncias", remarcó Juárez. Por su parte, Nely Díaz, del PO, se reunió con la joven víctima y certificó por sus propios dichos lo ratificado en la denuncia y dando a conocer el parte médico donde habría quedado plasmado el aberrante ultraje.

Según un comunicado, el Partido Obrero solicitará la destitución del cargo de Ramón Rodríguez, avalados en el art. 69 de la Carta Orgánica con el título "Comportamiento Indecoroso e Inmoral". Después de la sesión extraordinaria de hoy, el cuerpo deliberativo pasaría a un cuarto intermedio de 48 horas para darle la oportunidad de defensa al concejal denunciado.

El hecho

El fin de semana fueron a la Tropi la joven de 22 años con el edil Rodríguez y un amigo de este. Al salir del bailable, según fuentes policiales, la víctima se encontraba borracha, se subieron a una camioneta 4x4. En el transcurso Rodríguez habría intentado tocar las partes íntimas de la damnificada, quien se negaba. Sobre la calle Arenales, al final, el rodado se detuvo y el edil habría violado y lesionado físicamente a la joven. Ella logró desprenderse y en un descuido abrió la puerta de la camioneta y huyó. Una pareja que transitaba por la zona ayudó a la joven, luego se acercó un muchacho que también le tendió una mano.

El descargo del concejal

El concejal por el Frente Plural, Ramón Rodríguez, tras hacerse de público conocimiento la denuncia en su contra por una supuesta violación en perjuicio de una joven de 22 años, el edil posteó en una cuenta de red social personal un mensaje desligándose rotundamente de la situación y de ser el autor de un ultraje semejante.

"Ante la denuncia realizada en mi contra el día sábado 2 de febrero del corriente año. He decidido ponerme a disposición de la justicia para aclarar los hechos de los que se me acusa. En primer lugar desmiento haber realizado dicho delito y que en ese horario me encontraba en otro lugar, las pruebas serán aportadas a la justicia. Voy a pedir a la justicia que investigue y a mis pares concejales también ya que enunciaron mi nombre con una falsa denuncia que carece de pruebas", apuntó en la red social Rodríguez.